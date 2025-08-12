부산시교육청, 문해력·수리력 향상 연구…진단검사도 개발

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

부산시교육청은 학생들의 문해력, 수리력 부족이 기초학력 부진의 원인이 된다는 판단에 따라 이를 향상하기 위한 연구를 본격 추진한다고 12일 밝혔다.문해력과 수리력은 미래 역량 함양을 위해 가장 필요한 기초 소양으로, OECD 교육 2030 학습 개념과 2022년 개정 교육과정 총론에서도 언급됐다.시교육청은 문해력, 수리력, 강화를 위한 연구와 컴퓨터 기반 진단검사를 설계, 시행해 학생 개개인의 수준을 진단하고, 이를 바탕으로 학생의 성장을 지속해 지원할 계획이다.이를 위해 세계 여러 국가와 다른 시도 교육청의 문해력, 수리력 교육 동향을 분석하고, 부산대와 공동 연구팀을 구성해 진단검사 도입을 위한 연구를 진행할 예정이다.진단검사가 도입되면 학생과 학부모는 검사 결과 통해 현재 수준을 확인하고 스스로 성장 이력을 관리할 수 있을 것으로 시교육청은 기대한다. 교사들은 학생의 성장 이력을 제공받아 학습지도와 개별 상담에 활용하고, 학교 특성에 맞는 교육과정 설계에도 활용할 수 있다.시교육청은 또 학력 사각지대를 해소하기 위해 2026학년도부터 저소득층 고교생에게 인터넷 강의 학습을 지원하는 등 학습자 특성과 요구에 맞춘 학력 신장 프로그램을 지원한다. 학습 의지가 높은 일반고, 특목고, 자율고 학교당 10명 안팎의 학생에게는 멘토링 프로그램과 개별 맞춤형 진학·입시 컨설팅을 제공한다.부산시교육청 관계자는 “문해력과 수리력은 학습 상황과 삶의 맥락에서 가장 중요한 핵심 역량이다. 문해력, 수리력 개발 연구를 통해 학생들이 미래 핵심 역량을 함양할 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.