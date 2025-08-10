정원 도시 ‘세종’, 시민이 가꾼 아름다운 정원 선발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정원 도시 ‘세종’, 시민이 가꾼 아름다운 정원 선발

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-08-10 15:40
수정 2025-08-10 15:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

전문가 컨설팅과 민간 정원 등록 등 지원

이미지 확대
정원 참고 사진. 서울신문 DB
정원 참고 사진. 서울신문 DB


세종시는 10일 시민들이 직접 가꾼 다양한 정원을 발굴해 정원 문화를 확산하고 시민들의 자발적인 정원 가꾸기 참여를 유도하기 위한 ‘제5회 세종시 아름다운 정원 경연대회’를 개최한다고 밝혔다.

정원이 있는 시민은 누구나 참여할 수 있고 오는 18일부터 9월 12일까지 시 누리집(www.sejong.go.kr)에서 신청받는다. 공모 분야는 마당·옥상·아파트 쪽마루(베란다) 등에 조성한 개인 정원과 기관·상가·학교 등에 조성한 공공정원, 골목길·자투리땅 등에 조성한 마을 정원, 공동주택 등에 조성한 아파트 정원 등 4개 분야다.

정원 전문가의 서류·현장 평가를 거쳐 선정된 정원에는 인증 동판을 수여한다.

시는 심사 과정에서 전문가 컨설팅을 통해 정원의 완성도를 높이고 수상 정원 중 시민에게 상시 개방하면 민간 정원 등록도 지원한다. 특히 올해는 수상 정원의 활용도를 높이고 시민 체험 기회를 확대하기 위해 ‘정원 나들이’ 프로그램을 신규 운영한다. 개인 정원(3곳)이 대상이며 정원주의 해설과 조성·관리 노하우를 공유하는 방식으로, 오는 10월 예정돼 있다.

권영석 세종시 환경녹지국장은 “시민들이 자발적으로 조성한 정원은 정원 도시 세종의 소중한 자산”이라며 “2021년 대회를 시작해 현재 개인 정원 14곳, 공공정원 9곳, 마을 정원 3곳, 아파트 정원 3곳 등 총 29곳의 정원을 발굴 관리하고 있다”고 소개했다.
세종 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로