"수온 상승, 폐사 막아라" 태안군, 우럭 67만 마리 긴급 방류

방금 들어온 뉴스

“수온 상승, 폐사 막아라” 태안군, 우럭 67만 마리 긴급 방류

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-08 13:37
수정 2025-08-08 13:37
이미지 확대
양식어가들이 천수만 해역 수온 상승에 따른 집단 폐사를 막기 위해 8일 조피볼락을 긴급 방류하고 있다. 태안군 제공
양식어가들이 천수만 해역 수온 상승에 따른 집단 폐사를 막기 위해 8일 조피볼락을 긴급 방류하고 있다. 태안군 제공


충남 태안군은 양식어류 조피볼락(우럭)의 천수만 해역 수온 상승에 따른 집단 폐사를 막기 위해 긴급 방류했다고 8일 밝혔다.

군에 따르면 이날 천수만 태안해역 가두리 양식장 조피볼락 67만 9000마리를 인근 해역에 방류했다.

최근 천수만 지역에 고수온 주의보가 발효되고 양식장 수온이 높아져 집단 폐사 등 피해가 우려돼 양식어류를 미리 풀어준 것이다. 조피볼락 한계 수온은 28도에 불과하다.

이미지 확대
양식어가들이 천수만 해역 수온 상승에 따른 집단 폐사를 막기 위해 8일 조피볼락을 긴급 방류하고 있다. 태안군 제공
양식어가들이 천수만 해역 수온 상승에 따른 집단 폐사를 막기 위해 8일 조피볼락을 긴급 방류하고 있다. 태안군 제공


이날 방류된 조피볼락은 수산생물 표준사육 기준에 따른 치어와 중간어로, 10개 어가가 참여했다. 어가당 최대 5000만원의 지원금을 받게 된다.

참여 어민은 “정성껏 키워왔던지라 풀어주기까지 고민이 많았으나, 수온이 높아져 이대로 가다가는 폐사할 것 같아 일단 살리는 것이 우선이라고 보고 방류를 신청했다”고 말했다.

긴급 방류 현장을 찾은 가세로 군수는 “수요조사를 통한 추가 방류 추진을 검토하고 보다 세심한 고수온 대응책을 마련하는 등 어민 피해 최소화에 앞장서겠다”고 말했다.

천수만 태안 해역에서는 105어가가 34.8㏊ 면적에서 양식장을 운영하고 있으며 총 사육량은 2279만 마리다.
태안 이종익 기자
