이형식 경북도의원, 투병 중 숨져…심장질환

김형엽 기자
입력 2025-08-08 13:24
수정 2025-08-08 13:24
이미지 확대
이형식 경북도의원. 경북도의회 제공
이형식 경북도의원. 경북도의회 제공


이형식(60) 경북도의회 의원이 심장질환으로 투병 중 8일 숨졌다.

경찰과 경북도의회에 따르면 이 도의원은 지난달 27일 가슴 통증 증세로 지역 병원 응급실로 이송됐으며 스텐트 시술을 받은 뒤에도 상태가 호전되지 못했다.

그는 국민의힘 소속으로 예천군 제2선거구를 지역구로 두고 활동했다.

안동 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
