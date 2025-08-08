충북 민생소비쿠폰 신청률 7일 기준 95.7%...전국서 8번째

충북 민생소비쿠폰 신청률 7일 기준 95.7%...전국서 8번째

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-09 07:00
수정 2025-08-09 07:00
충북도청.
충북도청.


충북지역 민생회복 소비쿠폰 신청률이 95%를 넘어선 것으로 나타났다.

9일 충북도에 따르면 지난 7일 자정 기준 도내 소비쿠폰 신청률은 95.7%로 집계됐다. 총신청 인원은 도내 11개 시군에서 151만 4135명이다. 미신청자는 6만 7996명이다. 총지급액은 3003억 2700만원이다.

시군 가운데 신청률이 가장 높은 곳은 옥천군으로 97.6%로 조사됐다. 가장 낮은 시군은 괴산군으로 91.5%다. 괴산군이 저조한 이유는 다른 시군에 비해 노인인구가 많고 지류 상품권이 한때 바닥이 났기 때문으로 분석된다.

도내 전체 신청자들의 지급현황은 신용·체크카드가 65.5%로 압도적으로 많다. 뒤를 이어 온라인 지역사랑상품권 24.3%, 지류 지역사랑상품권 6.8%, 선불카드 3.3%, 모바일·카드 0.1% 순이다. 청주시 등 도내 5개 시군은 지류 상품권을 지급수단에서 제외했다.

단양군의 경우 고령자가 전체 인구의 33%를 차지하고 지류 상품권을 충분히 확보해 지류 상품권(60.5%)이 신용·체크카드(27.2%)의 두배가 넘는다. 단양군 관계자는 “어르신이 많아 어느 정도 예상은 했지만 지류 상품권 신청자가 이렇게 많을 줄은 몰랐다”고 말했다.

제천시와 괴산군은 신용·체크카드와 지류 상품권 비중이 비슷하다.

시도별 신청 상황은 대구시가 96.17%로 가장 높고 제주도가 93.75%로 가장 낮다. 충북은 95.7%로 8번째다. 전국 평균은 95.2%다.

충북도 관계자는 “침체한 지역경제를 위해 소비쿠폰을 빨리 쓰는 게 좋아 지자체들이 신청과 사용을 독려하고 있다”며 “정부가 신청률 등을 평가해 지역에 특별교부세를 줄 예정”이라고 말했다.
청주 남인우 기자
