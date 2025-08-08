전북도-국기원-태권도진흥재단, 태권도 유네스코 등재 추진

방금 들어온 뉴스

전북도-국기원-태권도진흥재단, 태권도 유네스코 등재 추진

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-08 10:20
수정 2025-08-08 10:20
2024 파리올림픽 태권도 경기 장면. 파리올림픽사진공동취재단
2024 파리올림픽 태권도 경기 장면. 파리올림픽사진공동취재단


태권도의 유네스코 인류무형유산 등재가 추진된다.

전북특별자치도는 8일 도청 영상회의실에서 ‘태권도 유네스코 인류무형유산 등재 신청서 작성 용역’ 착수보고회를 개최하고, 유네스코 등재 추진을 위한 본격적인 준비에 돌입했다고 밝혔다.

이번 용역은 전북도, 국기원, 태권도진흥재단이 공동으로 추진한다. 태권도의 역사적 가치와 문화적 특성을 반영해 유네스코 인류무형유산 등재 신청서를 체계적으로 준비하는 데 목적이 있다.

전북도는 이번 용역 결과를 바탕으로 2026년 상반기 국가유산청의 인류무형유산 차기 신청대상 공모에 태권도를 신청하고 2028년 유네스코에 등재 신청서를 제출할 계획이다.

2030년 최종 유네스코 등재가 목표다.



이정석 도 문화체육관광국장은 “태권도는 단순한 무예를 넘어 전 세계인이 공유하는 평화와 존중의 철학이 담긴 무형유산이다”며 “이번 용역을 통해 등재 신청서의 완성도를 높이고, 전북이 세계 태권도의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
위로