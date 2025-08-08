세븐틴 에스쿱스, 저소득 아동 위해 생일 맞아 5000만원 기부

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
그룹 세븐틴의 에스쿱스. 플레디스 엔터테인먼트 제공
그룹 세븐틴의 에스쿱스(본명 최승철·30)가 사랑의열매에 5000만원을 기부했다.
8일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 에스쿱스는 자신의 생일인 8월 8일을 기념해 저소득 가정 아동을 위해 기부금 5000만원을 전달했다.
에스쿱스는 “팬 여러분들의 사랑 덕분에 매년 돌아오는 생일이 특별한 하루로 기억된다”며 “제가 받은 사랑을 조금이나마 사회에 되돌려 드리고 싶었다. 모든 아동·청소년들의 건강한 성장을 응원한다”고 밝혔다. 기부금은 여름방학 기간 결식이 우려되는 아동의 식비를 지원하는 데 쓰일 예정이다.
이번 기부로 에스쿱스는 사랑의열매 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티(Honor Society)’의 3710번째 회원이 됐다. 아너 소사이어티는 1억원 이상 기부했거나 5년 이내 납부를 약정한 사랑의열매 개인 고액 기부자들의 모임이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지