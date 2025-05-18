울산에 현대건설기계 사명 딴 도로 생긴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

울산에 현대건설기계 사명 딴 도로 생긴다

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-05-18 11:25
수정 2025-05-18 11:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

울산 동구, 5월 주민의견 수렴·6월 심의 거쳐 시행

이미지 확대
울산 동구청.
울산 동구청.


울산 동구에 HD현대건설기계의 사명을 딴 ‘현대건설기계로’가 생긴다.

18일 울산 동구에 따르면 HD현대건설기계 울산공장 일대 ‘고늘로’에 명예 도로인 ‘현대건설기계로’ 부여가 추진된다.

명예 도로명은 실제 주소로 사용되지 않지만, 지역사회에 공헌도가 높은 인물이나 기업 등을 평가해 지방자치단체가 5년간 지정할 수 있다.

이에 동구는 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 HD현대건설기계의 공로를 인정해 명예 도로명 부여를 추진하고 있다. 현대건설기계로는 동구 고늘사거리에서 자율운항선박성능실현센터까지 길이 1142m 구간이다.

동구는 오는 30일까지 주민 의견 수렴 절차를 거친 뒤 6월 주소 정보위원회를 열어 명예 도로명 부여 여부를 심의할 예정이다.



현대건설기계로가 심의를 통과하면 중구 ‘외솔최현배길’, ‘소방관노명래길’에 이어 울산 세 번째 명예 도로다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로