울산에 현대건설기계 사명 딴 도로 생긴다

울산 동구, 5월 주민의견 수렴·6월 심의 거쳐 시행

울산 동구청.

울산 동구에 HD현대건설기계의 사명을 딴 ‘현대건설기계로’가 생긴다.18일 울산 동구에 따르면 HD현대건설기계 울산공장 일대 ‘고늘로’에 명예 도로인 ‘현대건설기계로’ 부여가 추진된다.명예 도로명은 실제 주소로 사용되지 않지만, 지역사회에 공헌도가 높은 인물이나 기업 등을 평가해 지방자치단체가 5년간 지정할 수 있다.이에 동구는 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 HD현대건설기계의 공로를 인정해 명예 도로명 부여를 추진하고 있다. 현대건설기계로는 동구 고늘사거리에서 자율운항선박성능실현센터까지 길이 1142m 구간이다.동구는 오는 30일까지 주민 의견 수렴 절차를 거친 뒤 6월 주소 정보위원회를 열어 명예 도로명 부여 여부를 심의할 예정이다.현대건설기계로가 심의를 통과하면 중구 ‘외솔최현배길’, ‘소방관노명래길’에 이어 울산 세 번째 명예 도로다.