“ITS총회 성공 기원”…강릉시, 인니와 협약

강릉 김정호 기자

강원 강릉시가 2026 강릉 ITS(Intelligent Transport Systems·지능형 교통체계) 세계총회 성공 개최를 위한 글로벌 네트워크 구축에 나섰다.강릉시는 28일 인도네시아 자카르타 국제 컨벤션센터에서 ITS 인도네시아 협회와 강릉 총회 지원을 위한 양해각서를 체결한다. 이에 따라 인도네시아 협회는 ITS 연구, 교육, 홍보 분야에서 협력하며 강릉 총회 개최를 돕는다.강릉시는 또 오는 30일까지 자카르타 ITS 아·태총회에 참가해 중국, 호주, 일본, 뉴질랜드 ITS 단체에 강릉 총회 참가도 요청한다.앞선 지난해 10월 강릉시는 중국 장쑤성 쑤저우시에서 열린 2023 ITS 세계총회에서 말레이시아 등을 상대로 강릉 총회 참석을 독려했다.김홍규 강릉시장은 “강릉 총회의 성공적인 개최를 위해 차근차근 토대를 다져나가고 있다”며 “국가 및 기업 간 협력을 한층 공고히 해 기술 경쟁력을 높이는 기회의 장으로 만들겠다” 고 말했다.한편 강릉 총회는 2026년 10월 19~23일 강릉올림픽파크 일원에서 열린다. 강릉 총회에 20만명의 관람객이 찾아 3000억원이 넘는 경제적 파급효과를 거둘 것으로 강릉시는 기대하고 있다.