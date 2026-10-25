법무장관 후보에 ‘李변호인 출신’ 박균택·양부남… 野 “방탄 인사”

靑 “검토 중” 29일 국감 후 발표할 듯

호남 출신 초선·친명 의원 2인 압축

檢출신 수장에 여권 비판 가능성도

이미지 확대 법무부 장관 후보자 박균택(왼쪽)·양부남(오른쪽) 더불어민주당 의원 닫기 이미지 확대 보기 법무부 장관 후보자 박균택(왼쪽)·양부남(오른쪽) 더불어민주당 의원

세줄 요약 청와대가 공석인 법무부 장관 후보로 박균택·양부남 민주당 의원을 유력 검토했다. 두 사람은 검찰 출신이자 이 대통령 변호인 경력이 있다. 야권은 방탄 인사라며 송곳 검증을 예고했고, 청문 과정의 충돌이 예상된다. 법무장관 후보로 박균택·양부남 유력 검토

두 사람 모두 검찰 출신, 이 대통령 변호인 경력

야권, 대통령 방탄 인사라며 송곳 검증 예고

2026-10-26 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청와대가 두 달째 공석인 법무부 장관 후보자로 박균택·양부남 더불어민주당 의원을 유력하게 검토하는 것으로 25일 파악됐다. 김승원 전 후보자 낙마 이후 후보군을 원점에서 물색해온 청와대가 결국 검찰 출신 친명(친이재명)계 의원 두 명으로 압축한 것이다.청와대 관계자는 이날 통화에서 “박 의원과 양 의원을 법무부 장관 후보자로 유력 검토 중”이라며 “두 의원에 대한 세평 조회에 들어간 상황”이라고 밝혔다. 인선 발표 시점은 오는 29일 국회 운영위원회의 청와대 국감 직후가 될 것으로 보인다. 물망에 오른 두 의원은 모두 검찰·호남 출신 초선 의원이자 이 대통령 변호인이란 공통점을 갖고 있다. 광주고검장을 지낸 박 의원(사법연수원 21기)은 2022년 이 대통령의 당 대표 시절 법률특보로 백현동, 성남FC, 대북 송금 사건 변호를 맡았고, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에도 입회했다. 최근엔 조작기소 특검 법안에 공소취소 조항을 담아야 한다는 입장을 공개 표명했다.부산고검장을 지낸 양 의원(22기)은 2022년 20대 대선 당시 이재명 후보 캠프의 국민검증법률지원단장으로 활동했다. 또 당 법률위원장을 맡아 이 대통령의 사법 리스크 대응을 진두지휘해 왔다. 현재 김민석 대표 체제에서도 당 법률위원장으로 활동하고 있다.판사 출신 김 전 후보자의 낙마 이후 청와대가 검찰 출신 친명 인사로 선회한 것은 검찰 개혁에 따른 새 형사사법체계의 빠른 안정을 위해선 검찰 내부 생리에 밝은 인사가 필요하다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 다만 김지용 중대범죄수사청장에 이어 법무부 장관에도 검찰 출신이 연달아 기용되는 데 대한 범여권 비판 기류가 확산할 가능성도 있다. 두 의원은 수사와 기소의 분리라는 대원칙에는 공감하면서도 ‘보완수사권 완전 폐지’에 대해서는 신중한 입장을 취해왔다.이런 가운데 민주당이 국감 이후 조작기소 특검법 처리에 속도를 낼 것으로 관측되면서 두 후보군 중 누가 낙점되더라도 인사청문 과정에서 상당한 진통이 예상된다. 신현영 대변인은 ﻿“의원 활동과 행정부 수장으로서 활동하는 건 명확히 다르다. 과도한 우려는 하지 않아도 된다”고 했다.야권은 ‘대통령 방탄 인사’라며 즉각 반발했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 기자간담회에서 “공소청 출범 이후 형사사법체계 위기 상황을 극복하기 위해 검찰 출신을 선택한 것 아닌가 생각한다”며 송곳 검증을 예고했다. 최은석 원내수석대변인은 논평에서 “대통령의 ‘본인 죄 지우기’ 임무를 완수할 인사를 찾는 것인지 묻지 않을 수 없다”고 했다.