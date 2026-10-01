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6번째 국산 이지스함 ‘대호김종서함’ 진수식

이재명 대통령과 김혜경 여사가 30일 울산에서 열린 여섯 번째 국산 이지스함인 ‘대호김종서함’ 진수식에서 정기선(김 여사 오른쪽) HD현대 회장 등 다른 참석자들과 함께 박수를 치고 있다. 대호김종서함은 길이 170ꏭ, 폭 21ꏭ, 경하톤수 약 8200t 규모의 정조대왕급(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 마지막 3번함으로 최신 이지스 전투체계를 탑재했다.

울산 뉴스1