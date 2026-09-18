[속보] 李 “연임할 생각 전혀 없다…87년 헌법, 오늘의 대한민국과 맞지 않아”

세줄 요약 이 대통령은 연임할 생각이 전혀 없다고 못 박았다. 87년 헌법이 오늘의 대한민국과 맞지 않는다고 했고, 선거 이후 국민 실망에 당황했다며 사과했다. 민생·개혁·통합 과정의 갈등을 충분히 공감하지 못했다고 돌아봤다. 연임 의사 전면 부인, 87년 헌법 한계 지적

국민 실망에 사과, 부족함과 공감 부족 인정

민생·개혁·통합 지속, 부동산·균형발전 강조

이미지 확대 이재명 대통령, 기자회견 발언 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 기자회견 발언 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.9.18 연합뉴스

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李대통령 “국민께 송구한 마음…선거 이후 국민 실망 직면해 당황”李대통령 “언제나 국민은 옳아…모두 저의 부족함 때문”李대통령 “민생·개혁·통합 과정서 발생하는 갈등 충분히 공감 못했다”李대통령 “작은 성과, 큰 성원에 겸손함 줄어…더 낮게 치열하게 임할 것”李대통령 “개혁은 혁명보다 어렵다…저항 이겨내는 것, 저의 역량과 책임”李대통령 “개혁 과정서 아픔과 상실 최소화되도록 소통”李대통령 “모두 친문·친노·친김대중이며 이재명의 동지”李대통령 “검찰개혁 목적은 인권과 피해자 보호”李대통령 “고강도 개혁으로 경찰 퇴행 우려 불식시킬 것”李대통령 “개혁과 진보의 가치 잃지 않고 소통과 대화”李대통령 “인선과 정책이 갈등과 균열 계기 안 되도록 숙고”李대통령 “민생 개혁 통합의 길을 계속 걸어갈 것”李대통령 “더 큰 신뢰 쌓고 대체불가 대한민국 만들 것”李대통령 “부동산시장 반드시 안정시킬 것…수도권 1극 체제 극복”李대통령 “국토균형발전 흔들림 없이 추진…행정수도 신속 건설”李대통령 “87년 헌법, 오늘의 대한민국에 맞지 않아”李대통령 “헌법상 제 연임 불가능…연임할 생각 전혀 없다”李대통령 “지지율 하락 고심…국민에 대한 존중심 부족하지 않았나”