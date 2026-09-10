李 “검사 정원·사법통제부 재검토”… 공소청 직제 수정 지시

李대통령 프랑스 방문 마치고 귀국

이미지 확대 프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 서울공항에 환영 나온 김민석 더불어민주당 대표와 활짝 웃으며 악수하고 있다. 왼쪽부터 한병도 민주당 원내대표, 김 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 이 대통령, 김혜경 여사.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 서울공항에 환영 나온 김민석 더불어민주당 대표와 활짝 웃으며 악수하고 있다. 왼쪽부터 한병도 민주당 원내대표, 김 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 이 대통령, 김혜경 여사.

뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령이 귀국 직후 공소청 직제와 검사정원법 시행령이 미흡하다며 수정·보완을 지시했다. 검사 2292명 유지와 사법통제부 명칭도 재검토 대상이다. 지지율은 부정이 긍정을 앞서는 데드 크로스를 기록했다. 공소청 직제·검사정원법 미흡 지적

검사 2292명 유지와 명칭 재검토 지시

국정 지지율 하락, 데드 크로스 발생

2026-09-11 6면

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프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 10일 귀국한 이재명 대통령이 법무부가 마련한 ‘공소청과 소속기관 직제’ 제정안과 ‘검사정원법 시행령’에 대해 미흡하다고 지적하며 수정·보완을 지시했다.이날 서울공항을 통해 귀국한 이 대통령은 곧장 청와대로 향해 정부안에 대해 상세한 보고를 받았다. 이 자리에서 이 대통령은 정부가 검사 정원·직제·명칭 등을 꼼꼼하게 살펴봤어야 하는데 그러지 못했다는 취지의 지적을 했다고 청와대 관계자들이 전했다.범여권에서 반발이 계속된 공소청 검사 정원을 현행과 같은 2292명으로 유지한 데 대해선 이 대통령 역시 “기존 검찰 정원법에 얽매일 필요가 없이, 실제 필요한 인원을 쓰면 되는 것 아닌가”라고 손질을 지시했다. 또 경찰 불송치 사건을 심사하는 부서의 명칭을 ‘사법통제부’로 정한 것도 부적절하다고 지적했다. 이 대통령도 수정·보완을 지시한 만큼 법무부가 관련 내용을 다시 검토할 것으로 보인다.이런 가운데 청와대는 지지율 하락의 핵심 배경으로 지목된 연임 개헌설을 재차 일축했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 MBC 라디오에서 이 대통령의 전날 임기 제한 언급에 대해 “헌법적인 질서 속에서는 (대통령) 임기가 제한돼 있기 때문에 항간에서 이야기하는 연임 자체는 아예 불가능하고 검토될 수도 없는 사안이라는 말씀”이라고 거듭 설명했다.공소 취소나 2기 개각 인선 논란, 부동산 정책 혼선 등 여론 악화를 부채질한 여타 현안은 이 대통령이 추석 전 기자회견으로 정면돌파를 시도할 것으로 보인다. 홍익표 정무수석은 YTN 라디오에서 “대통령이 직접 소통을 준비하고 계시다”고 전했다.이 자리에서 국내 쟁점뿐 아니라 호르무즈 해협 파병을 둘러싼 입장 표명이 나올 가능성도 있다. 미국이 요청한 파병 시한이 임박한 만큼, 이 대통령은 여론의 흐름을 예의주시하며 막판 고심에 들어갔다. 초읽기에 들어간 1호 대미 투자 발표, 김용범 전 청와대 정책실장의 후임 인선도 속도를 낼 전망이다.한편 이날 공개된 전국지표조사(NBS, 7~9일 무선전화면접, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가는 직전 조사인 2주 전보다 7% 포인트 떨어진 43%로, 취임 후 최저치를 기록했다. 부정 평가는 5% 포인트 상승한 48%로 집계돼, 같은 조사에서 부정 평가가 긍정 평가를 앞지르는 ‘데드 크로스’가 처음 나타났다.