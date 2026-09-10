靑 “대통령 말은 연임 안 한다는 의미”… 추석 전 기자회견 검토

李대통령, 프랑스 방문 마치고 귀국

靑 “국민과 직접 소통 의지 늘 있어”

파병·개각·공소 취소 입장 표명 주목

NBS 조사 지지율 7%P 떨어져 43%

이미지 확대 프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 서울공항에 환영 나온 김민석 더불어민주당 대표와 활짝 웃으며 악수하고 있다. 왼쪽부터 한병도 민주당 원내대표, 김 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 이 대통령, 김혜경 여사.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 국빈 방문 일정을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 10일 서울공항에 환영 나온 김민석 더불어민주당 대표와 활짝 웃으며 악수하고 있다. 왼쪽부터 한병도 민주당 원내대표, 김 대표, 윤호중 행정안전부 장관, 이 대통령, 김혜경 여사.

뉴스1

세줄 요약 청와대가 이 대통령의 ‘임기 제한’ 발언을 연임 포기 의미로 해석하며 개헌설을 일축했다. 국정 지지율은 취임 후 최저로 떨어졌고, 추석 전 기자회견과 대국민 소통 방안이 검토되고 있다. 임기 제한 발언, 연임 포기 뜻으로 해석

지지율 하락 속 추석 전 기자회견 검토

호르무즈 파병·인사 쇄신도 관심사

2026-09-11 6면

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프랑스 국빈 방문 일정을 마친 이재명 대통령이 10일 서울공항을 통해 귀국했다. 청와대가 이 대통령의 전날 “저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다”는 발언이 연임하지 않겠다는 의미라고 공언하면서 민심 이탈을 부른 난제들을 뚫고 국정 동력을 되살릴 수 있을지 주목된다. 이 대통령이 이를 위해 추석 전 기자회견을 열 수 있다는 관측도 나온다.이날 공개된 전국지표조사(NBS, 7~9일 무선전화면접, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가는 직전 조사인 2주 전보다 7% 포인트 떨어진 43%로, 취임 후 최저치를 기록했다. 부정 평가는 5% 포인트 상승한 48%로 집계돼, 같은 조사에서 부정 평가가 긍정 평가를 앞지르는 ‘데드 크로스’가 처음 나타났다.이런 가운데 청와대는 지지율 하락의 핵심 배경으로 지목된 연임 개헌설을 재차 일축했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 MBC 라디오에서 이 대통령의 전날 임기 제한 언급을 두고 ‘연임 개헌을 안 한다는 것이냐’, ‘연임을 안 한다는 것으로 이해하면 되느냐’는 진행자 질문에 “그렇다”고 답했다. 이어 “헌법적인 질서 속에서는 (대통령) 임기가 제한돼 있기 때문에 항간에서 이야기하는 연임 자체는 아예 불가능하고 검토될 수도 없는 사안이라는 말씀”이라고 설명했다.이 대통령 사건의 공소 취소나 2기 개각 인선 논란, 부동산 정책 혼선 등 여론 악화를 부채질한 여타 현안에도 이 대통령이 직접 입장을 내놓을지도 관심사다. 성 수석은 “대통령은 국민과 직접 소통하는 기회를 갖겠다는 의지가 늘 있다”며 “형식과 시기가 결정되면 말할 것”이라고 전했다. 청와대는 이 대통령이 이달 추석 연휴를 앞두고 대국민 기자회견 형식을 통해 직접 각종 현안을 짚고 넘어가는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.이 자리에서 국내 쟁점뿐 아니라 호르무즈 해협 파병을 둘러싼 입장 표명이 나올 가능성도 있다. 미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 시한이 임박한 만큼, 이 대통령은 여론의 흐름을 예의주시하며 막판 고심에 들어갔다. 성 수석은 “구체적인 방식이 최종 결정된 바 없다”면서도 “(파병이 아닌) 기술적 지원도 있을 수 있다. 다른 방식의 기여 방안도 지혜롭게 찾을 수 있을 것”이라고 했다. 아울러 1호 대미 투자 발표도 초읽기에 들어간 것으로 전해진다.이 대통령은 김용범 전 청와대 정책실장의 후임 인선도 조만간 매듭지어 국정 쇄신 드라이브를 본격화할 것으로 예상된다.