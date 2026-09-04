李대통령 지지율 또 취임 후 최저치…2%p 하락한 40% [한국갤럽]

부정 평가 51%…가장 큰 이유는 ‘부동산’

이미지 확대 이재명 대통령, 시민사회 초청 간담회 인사말 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 시민사회 초청 간담회 인사말 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 시민사회 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.9.4 연합뉴스

세줄 요약 한국갤럽 여론조사에서 이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 2%포인트 하락한 40%로 집계돼 취임 후 최저치를 다시 썼다. 부정 평가는 51%로 긍정 평가를 앞섰고, 부동산 정책과 경제·민생이 평가의 주요 이유로 꼽혔다. 이재명 대통령 지지율 40%로 재차 최저치 기록

부정 평가 51%로 긍정 평가보다 11%p 앞섬

민주당 38%, 국민의힘 30%로 정당 지지도 변화

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이재명 대통령의 국정 지지율이 전주 대비 소폭 하락해 재차 취임 후 최저치를 기록했다는 한국갤럽 여론조사가 4일 나왔다.한국갤럽이 1~3일 전국 만 18세 이상 1001명에게 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가는 전주(8월 4주 차) 대비 2%포인트 하락한 40%로 집계됐다.‘잘못하고 있다’는 응답은 51%로 긍정 평가보다 11%p 앞섰다. 2주 연속 부정 평가가 절반을 넘겨 긍정 평가를 앞섰다. ‘의견 유보’는 9%였다.긍정 평가의 이유로는 ‘경제·민생’(14%)이 가장 많았으며 ‘외교’(13%), ‘전반적으로 잘한다’(10%), ‘소통’(8%), ‘부동산 정책’(6%) 등의 순이었다.반면 부정 평가 이유로는 ‘부동산 정책’(23%)이 가장 많이 꼽혔으며 ‘경제·민생’(11%), ‘인사’(9%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘전반적으로 잘못한다’(이상 6%)가 뒤를 이었다.정당 지지도는 더불어민주당이 38%, 국민의힘이 30%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 1%p 하락했고, 국민의힘은 5%p 올랐다.이어 조국혁신당(3%), 개혁신당·진보당(이상 1%)의 순이었으며 무당층은 25%였다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 47.4%, 응답률은 10.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.