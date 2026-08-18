李대통령 “한미동맹 굳건해야…전작권 임기 내 환수 차질없이 추진”

세줄 요약 이재명 대통령은 을지국무회의와 국무회의에서 한미동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업에 속도를 내달라고 당부했다. 동맹이 굳건해야 안보의 근간이 튼튼해지고, 우리 국방력이 강해질수록 동맹의 가치도 커진다고 강조했다. 전시작전권 임기 내 환수와 국군사관학교 창설 준비도 차질 없이 추진하라고 했다. 한미동맹·자주국방 동시 강화 강조

핵잠수함 사업 속도 내달라 당부

전작권 임기 내 환수 추진 지시

이미지 확대 이재명 대통령, 제1회 을지국무회의 발언 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 발언하고 있다. 2026.8.18 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 제1회 을지국무회의 발언 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 발언하고 있다. 2026.8.18 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령은 18일 “한미 동맹의 미래를 상징할 핵 잠수함 사업 추진에 속도를 내달라”고 당부했다.이 대통령은 이날 청와대에서 제1회 을지국무회의 및 제36회 국무회의에서 “견고한 한미 동맹, 또 자주적인 국방 역량 강화는 서로 필요 충분 조건”이라며 이같이 말했다.이 대통령은 “동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것이고, 또 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 된다”고 강조했다.이 대통령은 한국의 국방력에 대해 “대한민국은 세계 군사력 5위로, 우리 스스로를 지킬 역량이 전 세계적으로 몇 번째 안에 들 정도”라며 “차고 넘친다고 해도 과언이 아닐 정도”라고 평가했다.그러면서도 “국방력을 좀 더 굳건하게 만들려면 작전 능력의 전방위적인 고도와 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수”라며 “이를 위해 전시 작전권의 임기 내 환수를 당초 정부 계획에 따라서 차질 없이 추진해 나가야겠다”고 강조했다.또 “전장의 구분이 무의미해진 미래에 전에 대비하려면 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부도 길러내야 한다”며 “국군사관학교 창설 준비 또한 흔들림 없이 진행해 주기 바란다”고 당부했다.