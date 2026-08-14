[속보] 李 “4년 중임·연임 개헌 입장 변함없어…임기단축 필요하면 수용”

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[속보] 李 “4년 중임·연임 개헌 입장 변함없어…임기단축 필요하면 수용”

이보희 기자
입력 2026-08-14 19:20
수정 2026-08-14 19:20
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이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스


[속보] 李대통령 “4년중임 또는 4년연임 개헌 입장 변함없어”

[속보] 李대통령 “대통령 권한 국회로 분산…임기단축 필요하면 수용”

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