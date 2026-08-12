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李대통령, 스틸 美대사와 첫인사

입력 2026-08-12 18:14
수정 2026-08-12 18:14
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李대통령, 스틸 美대사와 첫인사
李대통령, 스틸 美대사와 첫인사 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 미셸 스틸(왼쪽) 주한미국대사와 기념 촬영을 하고 있다. 이 대통령은 “양국 간 여러 현안들도 합리적이고 적극적인 대화와 협력 과정을 통해 원만히 풀어나갈 수 있을 것”이라고 말했다. 스틸 대사는 “한미 간 상호 이해와 우호 협력 증진을 위해 노력하겠다”고 했다. 오른쪽은 스틸 대사의 남편 숀 스틸 변호사.
연합뉴스


이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 미셸 스틸(왼쪽) 주한미국대사와 기념 촬영을 하고 있다. 이 대통령은 “양국 간 여러 현안들도 합리적이고 적극적인 대화와 협력 과정을 통해 원만히 풀어나갈 수 있을 것”이라고 말했다. 스틸 대사는 “한미 간 상호 이해와 우호 협력 증진을 위해 노력하겠다”고 했다. 오른쪽은 스틸 대사의 남편 숀 스틸 변호사.

연합뉴스

2026-08-13 8면
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