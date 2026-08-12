李대통령, 스틸 美대사와 첫 대면…“양국 현안, 대화로 원만히 풀 수 있어”

스틸 대사 “한미 간 협력 증진 위해 노력”

이미지 확대 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 미셸 스틸 미국대사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 주한대사 신임장 제정식에서 미셸 스틸 미국대사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.12 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령이 청와대에서 미셸 스틸 주한미국대사와 처음 만나 신임장을 받고 환담했다. 대통령은 스틸 대사가 한국 문화와 사회를 깊이 이해하는 만큼 한미동맹을 굳건히 잇는 가교가 되길 기대했다. 양국 현안도 합리적 대화와 협력으로 원만히 풀 수 있다고 강조했다. 이재명 대통령, 스틸 주한미국대사 첫 대면

신임장 제정식 진행, 환영 인사와 기념촬영

한미 현안, 대화와 협력으로 원만 해결 기대

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이재명 대통령이 12일 미셸 스틸 주한미국대사와 처음 만나 신임장을 받고 환담을 나눴다.이 대통령은 이날 청와대에서 한국에 부임한 미국 등 4개국 주한 대사의 신임장 제정식을 갖고, 스틸 대사에게 환영의 뜻을 전했다. 신임장 제정식은 파견국의 국가원수가 자국의 신임 대사에게 수여한 신임장을 주재국 국가원수에게 전달하는 절차로, 이번 제정식은 국민주권정부 출범 이후 다섯 번째다.이 대통령은 스틸 대사로부터 신임장을 받고 “어서 오십시오”라고 말한 뒤 함께 기념 촬영을 했다. 이어 제정식에 동석한 스틸 대사의 남편 숀 스틸 변호사에게도 “어서 오십시오”라고 인사를 건네고 촬영을 함께 했다.이 대통령은 스틸 대사와의 개별 환담에서 “한국 문화와 사회에 대해 깊은 이해를 가진 스틸 대사가 한미동맹을 더욱 굳건히 발전시켜 나가는 데 있어 든든한 가교 역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 전했다. 이어 “양국 간 여러 현안들도 합리적이고 적극적인 대화와 협력 과정을 통해 원만히 풀어나갈 수 있을 것이며, 이를 통해 양국 관계는 더 고도화될 것”이라고 강조했다.이에 스틸 대사는 “한국에 부임하게 되어 매우 기쁘다”며 “한국 정부 및 국민과 폭넓게 소통하며 한미 간 상호 이해와 우호 협력 증진을 위해 노력하겠다”고 화답했다.