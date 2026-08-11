李대통령, 소방병원 찾아 “영웅 지키는 게 국민 지키는 일…안식처 되길”

李대통령, 국립소방병원 개원식 참석

“제복 자부심 높아지도록 노력할 것”

“충북 지역 공공의료 거점 역할하길”

“응급의료 체계 위한 행정·재정 지원”

이미지 확대 이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. 2026.8.11 음성 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 개원식에서 기념사를 하고 있다. 2026.8.11 음성 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 원무과 사무실에서 심미선 간호행정교육과장과 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.11 음성 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 11일 충북 음성 국립소방병원 원무과 사무실에서 심미선 간호행정교육과장과 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.11 음성 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 국립소방병원 개원식에서 소방공무원을 향해 가장 위험한 현장에서 국민을 지키는 영웅이라며, 정부가 그들의 몸과 마음을 든든히 보호하겠다고 말했다. 병원이 소방의학 중심이자 지역 공공의료 거점으로 자리 잡도록 지원도 약속했다. 국립소방병원 개원식서 소방공무원 격려

영웅 지키는 일이 국민 지키는 일 강조

소방의학 중심·지역 공공의료 거점 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 11일 소방공무원을 향해 “여러분이 위기에 처한 국민을 지킬 때 정부는 또 다른 아픔과 싸우고 있는 여러분을 든든하게 지켜드리겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 충북 음성군 국립소방병원 개원식에서 기념사를 통해 “가장 위험한 곳에서 국민의 생명을 구하는 영웅들이 가장 안전하게 보호·치료받는 것이 국가를 지속 가능하게 하는 길”이라며 “정부는 여러분의 헌신이 마땅히 존중받고, 또 제복에 대한 자부심이 한없이 높아질 수 있도록 충분히 노력하겠다”고 말했다.이 대통령은 “국가의 제1책무는 바로 국민의 생명과 안전을 지키는 것”이라며 “한 치 앞이 보이지 않는 불길 속에서, 또 무너진 건물 더미 사이를 헤쳐가며 생명을 구해내는 여러분이야말로 신의 역할을 대신하는 국민들의 영웅”이라고 평가했다. 또 “가늠조차 하기 어려운 위험과 위협이 존재하는 아비규환의 현장 속으로 가장 먼저 들어가고 가장 늦게 나오는 여러분들이 있기 때문에 우리 국민들은 오늘도 안심하고 안전하게 하루하루를 보내고 있다”고 치켜세웠다.이 대통령은 국립소방병원에 대해서는 “어느 곳보다 여러분을 가장 깊이 이해하고 치료하는 든든한 안식처가 되기를 바란다”며 “제복 입은 영웅들의 몸과 마음을 가장 가까이서 치료해 주실 의료진 여러분께도 각별한 감사의 말씀을 전한다”고 강조했다. 이어 “영웅을 지키는 것이 곧 국가와 국민을 지키는 것”이라며 “자긍심과 사명감을 갖고 임해 달라”고 당부했다.그러면서 “국립소방병원은 세계 최고 수준의 임상 역량을 갖춘 서울대학교 병원과 소방의학연구소의 축적된 데이터가 결합해 소방의학의 중심으로 든든하게 자리 잡을 것”이라며 “충북에서 지역 공공의료의 거점 역할 또한 충실히 수행할 것으로 믿고 기대한다”고 했다.이 대통령은 “정부는 국립소방병원이 소방의료와 지역 공공의료를 동시에 책임지는 국가의 핵심 공공병원으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라며 “수준 높은 응급의료 체계가 24시간 풀가동될 수 있도록 행정·재정적인 지원 또한 아끼지 않겠다”고 공언했다.