李대통령 “2028년 중순까지 광주군공항 기능 다른 기지로 배치”

李, 메가프로젝트 2차 점검회의 주재

“임시 배치 이전이라도 조기 착공 최선”

“속도전 넘어 전격전 치러야 하는 상황”

이미지 확대 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 10일 청와대에서 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의를 주재하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 10일 청와대에서 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의를 주재하고 있다. 2026.8.10 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 호남 반도체 클러스터 조성을 위해 광주군공항 기능을 2028년 중순까지 다른 군공항으로 임시 배치하라고 지시했다. 부지와 기반시설을 우선 확보해 산단을 조기 착공하고, 규제와 절차를 동시에 줄여 속도전을 넘어 전격전으로 집행하라고 강조했다. 광주군공항 기능, 2028년 중순까지 임시 배치 지시

호남 반도체 클러스터 조기 착공과 부지 확보 강조

규제·절차 동시 추진, 정부 혁신 속도전 주문

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이재명 대통령은 10일 호남 반도체 클러스터와 관련해 “국방부는 2028년 중순까지 광주 (군공항) 기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해서 광주 군공항 부지가 반도체 산업 단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치하라”고 지시했다.이 대통령은 이날 청와대 본관에서 주재한 ‘메가프로젝트 민관합동 2차 점검회의’에서 “임시 배치 이전이라도 군공항 인근의 부지에 산단이 조기 착공할 수 있도록 최선을 다해주기 바란다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “현재 단계에서는 무엇보다도 부지와 기반 시설이 중요하다”며 “호남 반도체 클러스터의 경우 일본 구마모토 못지않은 속도로 신속하게 집행됐으면 좋겠다”고 강조했다.그러면서 “향후 1년을 골든타임으로 생각하고 총력을 다해 달라”며 “누구 말처럼 대한민국의 황금시대, 골든 에이지가 시작되는 초입”이라고 말했다. 또 “우리가 어떻게 준비하느냐에 따라서 전혀 다른 세상이 열리게 될 것”이라고 내다봤다.이 대통령은 공직사회를 향해 “비상한 상황에 맞춰서 비상하게 판단하고, 또 비상하게 움직일 수 있도록 정부 혁신에도 속도를 내야 한다”며 “기업의 대규모 투자가 차질 없이 이루어질 수 있도록 혁신을 이끄는 정부를 넘어서, 정부 자체가 혁신 모델이 돼야 한다”고 강조했다. 이어 “부처 칸막이나 규제, 또 인프라 부족 등의 문제로 혹여라도 기업들의 투자 의지가 꺾이거나 절차가 지연되지 않도록 총체적 점검이 필요한데 국무총리께서 각별히 잘 챙겨 주시기 바란다”고 지시했다.또한 “관련 절차를 동시에 다발적으로 추진해서 소요 시간을 대폭 줄이고, 규제도 지속적으로 개선해서 최대한 빠른 집행이 이루어질 수 있도록 해야 한다”며 “속도전을 넘어서 전격전을 치러야 하는 상황”이라고 재차 강조했다.아울러 이 대통령은 “메가 프로젝트의 최종 목표는 성장의 축을 국토 전체로 확장하고, 초격차 산업의 지도를 지방 중심으로 새롭게 재편하는 것”이라며 “공동체 전체의 역량으로 일군 성과가 특정 기업이나 또 특정 지역에만 집중되지 않도록 각 부처가 미리 잘 챙겨 달라”고 주문했다. 이어 “국가적 투자와 지원의 범위가 3대 메가 프로젝트 대상 기업이나 산업에 한정되어서는 안 된다”고 짚었다.이 대통령은 특히 “투자가 이루어지고 공장을 지어버린 뒤에는 이미 늦다”면서 “프로젝트 초반부터 모두의 성장을 만들 방안을 고민해야 한다”고 언급했다. 회의에 참석한 기업인들을 향해서도 “이미 상생 활동에 전념하고 계신 것으로 아는데, 앞으로도 더 각별한 관심을 가져 달라”고 당부했다.