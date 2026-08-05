李대통령, 유가협 회원들과 靑 오찬…“다시는 거리 헤매지 않도록”

“거리에서 만났는데 靑서 만나 감개무량”
靑 “다수 초청해 오찬 간담회 한 것 처음”
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이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 전국민족민주유가족협의회 40주년 기념 오찬에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스
이재명 대통령은 5일 전국민족민주유가족협의회(유가협)를 만나 “민주주의를 만들어내고 또 지켜온 것을 언제나 기억하고 또 예우하도록 노력하겠다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 창립 40주년을 맞은 유가협을 청와대로 초청해 오찬을 함께하며 이같이 말했다. 유가협은 1970~1980년대 민주주의를 위해 군사독재에 맞서 싸우다 희생된 민주화 열사들의 유가족이 결성한 단체로, 올해 창립 40주년을 맞았다.
이 대통령은 “길가에서, 거리에서 만났는데 이렇게 청와대에서 뵙게 돼서 감개무량하다”며 “부모님들 또 가족들, 또 희생되신 많은 분의 치열한 투쟁으로 대한민국이 다시 민주주의를 되찾고 정상화되고 있다”고 평가했다.
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이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 전국민족민주유가족협의회 40주년 기념 오찬에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스
그러면서 “여러분들이 원하고 또 희생자들이 간절히 바랐던 세상을 우리가 완벽하게 만들어내지 못할지라도 최선을 다해서 만들어 보려고 노력은 하고 있다”면서도 “언제나 의도한 만큼 또 충분하게 하지 못해서 아쉽기는 하다”고 덧붙였다.
이 대통령은 유가협 회원들의 소감과 건의 사항을 경청한 뒤 “다시는 유가협 회원 여러분이 거리를 헤매는 일이 없도록 하겠다”며 “국회 앞 텐트도 철거할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.
임만균 서울시의회 의장, ‘2026 서울시 통합방위회의’ 참석
임만균 서울시의회 의장이 5일 오전 은평구 진관동 소재 서울소방학교에서 열린 ‘2026 서울시 통합방위회의’에 참석해 유관기관 관계자들과 간담회를 열고 지역 통합방위 태세를 꼼꼼히 점검했다. 이날 회의는 서울시와 서울시의회, 소방, 군·경 간의 공조 체계를 점검하고 통합방위 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 본회의에 앞서 임 의장은 국정원과 수방사의 보고를 청취한 뒤, 화재 탐지·살수 드론과 드론건, 사족 보행 로봇 등 전시된 첨단 장비와 시연을 지켜봤다. 임 의장은 “대한민국 수도 ‘서울’의 안보는 천만 시민, 나아가 오천만 국민의 일상을 지키는 울타리”라며 “오늘 ‘통합방위 사태 공동대응 업무협약’으로 서울이 더 정교하고 신속한 대응력을 갖추게 될 것으로 기대된다”고 말했다. 이어 “서울시의회도 시민 안전과 평화로운 일상을 위해 언제나 협력하고 앞장설 것”이라고 강조했다.
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안귀령 청와대 부대변인은 서면 브리핑에서 “역대 정부에서 일부 운영진을 청와대에 초청한 사례는 있었지만, 오늘과 같이 다수의 회원을 초청해 오찬 간담회를 진행한 것은 처음”이라고 설명했다.
세줄 요약
- 유가협 창립 40주년 맞아 청와대 오찬 초청
- 민주주의 희생과 유가족 뜻 기억·예우 약속
- 거리 헤매지 않도록, 국회 앞 텐트 철거 지원
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