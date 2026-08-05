李대통령 “쿠데타는 다 육사가 벌여…사관학교 통합하면 가능성 줄 것”

李 “일부가 쿠데타 벌일 소지를 없애야”

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 국방부 업무보고에서 역대 군사 쿠데타가 육군, 특히 육사 출신 중심으로 벌어졌다며 사관학교 통합 필요성을 언급했다. 일부의 반헌법적 행위를 막으려면 구조적 소지를 줄이고, 과거 쿠데타에 대한 책임도 물어야 한다고 했다. 육사 중심 쿠데타 역사 지적

사관학교 통합 필요성 제기

과거 쿠데타 책임 추궁 강조

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이재명 대통령은 5일 “지금까지 대한민국의 군사 쿠데타가 몇 번 있었나. 다 육군에서 벌어진 일 아닌가”라며 “육군사관학교 출신들이 한 일인데, 거기에 대해 책임을 물은 일이 있나”라고 지적했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국방부 등 외교·안보 부처 대상 업무보고에서 사관학교 통합 필요성을 언급하던 중 “대다수의 장병은 국가에 충성하며 군인의 소명을 다하고 있는데, 일부가 이런 용서 못 할 짓을 벌인다”며 “그런 소지를 없애야 하는 것 아닌가”라고 밝혔다.그러면서 “군별로 따로 떼어서 군을 육성하고, 아주 장기간 특정 군종이 군대를 압도적으로 장악하고, 가끔 쿠데타를 일으켜 나라를 절단 내고 난 다음 아무런 책임을 안 지면 되겠나”라며 “통합을 하면 이런 가능성이 좀 줄어들지 않겠나”라고 강조했다.이 대통령은 특히 “앞으로 또 (쿠데타를) 할 수도 있지 않나. 누가 또 쿠데타를 할 것이라고 상상했겠나”라며 “대한민국이 민주화가 되고 전 세계가 바라보는 선진국이 됐는데 육군 장성이 동조해서 군사 친위 쿠데타를 할 것으로 생각했겠나”라고 반문했다.이어 “지난 일이고 진압이 됐다고 적당히 넘어갈 일이 아니다”라며 “성공했다면 옛날처럼 육군 대위들이 (정부를) 다 감시하지 않았겠나. 언론사들 부사관들이 들어가서 (원고를) 찍찍 그어가며 인터넷 검열을 하지 않았겠나”라고 덧붙였다.