李, 귀국 직후 ‘부동산·증시’부터 챙겼다… “신속한 주택 공급 방법 찾으라”

비공개로 7시간 30분 ‘마라톤 회의’

2~3일 내 금융·주택 추가 보고 주문

지지율 떨어져 45.9% 취임 후 최저

이미지 확대 순방 마치고 귀국한 李대통령 7박 11일간의 최장기 순방을 마친 이재명 대통령이 3일 서울공항에 도착해 홍익표(왼쪽 세 번째) 정무수석과 악수하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 순방 마치고 귀국한 李대통령 7박 11일간의 최장기 순방을 마친 이재명 대통령이 3일 서울공항에 도착해 홍익표(왼쪽 세 번째) 정무수석과 악수하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 7박 11일 순방을 마치고 귀국하자마자 부동산·증시 점검회의를 주재했다. 주택 공급 부진이 공급 절벽을 낳았다며 기존 대책을 전면 재점검하고, 행정·금융·재정·규제 완화까지 포함한 신속한 공급 방안을 찾으라고 주문했다. 귀국 직후 부동산·증시 점검회의 주재

주택 공급 부진, 공급 절벽 원인 지적

행정·금융·재정·규제 완화 총동원 지시

2026-08-04 5면

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7박 11일 간의 최장기 순방을 마치고 3일 귀국한 이재명 대통령은 곧바로 부동산과 증시 상황 점검 회의를 열고 기존 주택 공급 대책을 전면 재점검할 것을 지시했다. 이 대통령은 2~3일 내 금융·주택 공급 관련 추가 보고를 받는 후속 회의도 진행하기로 했다.이 대통령은 이날 청와대에서 오후 3시부터 10시 30분까지 7시간 30분 동안 ‘최근 부동산 및 주식시장 점검회의’를 주재했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑을 통해 전했다. 비공개 회의에는 한성숙 국무총리와 관계부처 장관들이 참석했다.이 대통령은 “2022년부터 지속된 주택 공급 부진이 공급 절벽 상황을 초래했다”며 이를 극복하기 위해서는 공급의 속도가 중요하다고 강조했다고 한다. 그러면서 가용한 공급 물량을 최대한 확보하고 행정 조치와 금융, 재정, 규제 완화 등 공급의 신속한 실현을 위한 모든 방법을 찾으라고 지시했다.또한 한 총리와 장관들에게 기존 공급 대책을 전면 재점검하고, 국민 요구를 다각적으로 반영해 추진 것을 당부했다. 이 대통령은 이어 “2~3일 이내에 금융·주택 공급과 관련한 추가 보고와 점검 후속 회의를 마련하라”고 주문했다.회의에선 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 보완책의 정책 효과와 추가 대응 방안도 논의했을 것으로 보인다.이 대통령의 이런 행보는 최근 지지율 하락 흐름과 무관치 않다는 평가다. 리얼미터가 이날 공개한 여론조사(7월 27~31일 무선 자동응답 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과, 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.4% 포인트 내린 45.9%를 기록했다. 3주 연속으로 하락 흐름을 이어가며 취임 후 최저치를 기록했다. 부정 평가는 50.5%로 이 대통령 취임 후 처음으로 오차범위 밖에서 긍정 평가를 앞섰다.급격히 확대된 증시 변동성과 현직 대통령의 연임 개헌 논란, 국회의 형사소송법 개정안 통과 등 주요 정국 현안이 국정 지지도에 악영향을 줬다는 분석이다.