李, 귀국 직후 ‘부동산·증시’부터 챙겼다… 지지율은 취임 후 ‘최저’ 45.9%

레버리지 추가 대응 방안 등 논의

“지지율, 증시 폭락·개헌 논란 영향”

이미지 확대 순방 마치고 귀국한 李대통령 7박 11일간의 최장기 순방을 마친 이재명 대통령이 3일 서울공항에 도착해 홍익표(왼쪽 세 번째) 정무수석과 악수하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 순방 마치고 귀국한 李대통령 7박 11일간의 최장기 순방을 마친 이재명 대통령이 3일 서울공항에 도착해 홍익표(왼쪽 세 번째) 정무수석과 악수하고 있다.

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세줄 요약 7박 11일 순방을 마친 이재명 대통령은 귀국 직후 부동산·주식시장 점검회의를 열어 세제 개편안과 공급·금융 대책, ETF 보완책을 검토했다. 지지율은 45.9%로 취임 후 최저였다. 귀국 직후 부동산·증시 점검회의 주재

세제·공급·금융 대책과 ETF 보완책 검토

지지율 45.9%로 취임 후 최저 기록

2026-08-04 5면

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7박 11일 간의 최장기 순방을 마치고 3일 귀국한 이재명 대통령은 곧바로 부동산과 증시 상황 점검에 나섰다. 민심 이반의 핵심 원인으로 꼽히는 경제 불안 요인을 직접 챙기며 국정 동력을 재정비하려는 행보로 풀이된다.이 대통령은 이날 오전 서울공항을 통해 귀국한 뒤 헬기를 타고 청와대로 향했다. 이 대통령은 오후 청와대 여민관에서 ‘부동산·주식시장 점검회의’를 주재했다. 회의에는 한성숙 국무총리와 관계부처 장관들이 참석한 것으로 알려졌다.이 대통령은 회의에서 정부가 발표한 세제 개편안을 비롯해 부동산 금융·공급 대책 전반을 검토한 것으로 알려졌다. 아울러 불안한 시장 상황을 고려해 지난달 31일부터 시행된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 보완책의 정책 효과와 추가 대응 방안도 논의한 것으로 전해진다. 한 총리가 이 대통령 순방 기간 같은 주제로 주재했던 두 차례의 회의 내용도 보고됐다.이 대통령은 이날 비공개 회의에 이어 4∼5일에는 이틀간 부·처·청·위원회 27곳으로부터 업무보고를 받을 예정이다.이 대통령의 이런 행보는 최근 지지율 하락 흐름과 무관치 않다는 평가다. 리얼미터가 이날 공개한 여론조사(7월 27~31일 무선 자동응답 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과, 이 대통령 국정 수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.4% 포인트 내린 45.9%를 기록했다. 3주 연속으로 하락 흐름을 이어가며 취임 후 최저치를 기록했다. 부정 평가는 50.5%로 이 대통령 취임 후 처음으로 오차범위 밖에서 긍정 평가를 앞섰다.급격히 확대된 증시 변동성과 현직 대통령의 연임 개헌 논란, 국회의 형사소송법 개정안 통과 등 주요 정국 현안이 국정 지지도에 악영향을 줬다는 분석이다. 리얼미터는 “순방 외교를 통한 정상회담 성과가 있었다”면서도 “정국·경제 이슈 전반에 걸친 부정적 언론 보도가 복합적으로 작용하면서 지지율 하락세가 지속된 것으로 분석된다”고 했다.