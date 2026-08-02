증시·부동산·개헌… 순방 마친 李 앞에 난제 산적

귀국 후 회견 등서 정면돌파 주목

내일부터 부처별 업무보고 받아

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.8.2

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. 2026.8.2

연합뉴스

세줄 요약 미국·남미 순방을 마치고 귀국하는 이재명 대통령은 증시 급변과 부동산 불안, 형사소송법 개정 후폭풍, 연임 개헌 논란까지 맞닥뜨렸다. 귀국 뒤 기자회견과 부처 업무보고를 통해 국정 방향을 직접 점검할지 주목된다. 순방 직후 증시·부동산 불안 심화

형소법 개정 후폭풍과 검찰 동요 확산

연임 개헌 논란까지 겹친 국정 부담

2026-08-03 6면

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미국, 남미 3개국 순방을 마치고 3일 귀국하는 이재명 대통령은 당장 증시 변동성 심화, 부동산 불안 등 난제를 해결해야 하는 과제를 안고 있다. 순방 기간 형사소송법 개정 강행, 연임 개헌 논란 등 국내 이슈들이 속출해 상대적으로 외교 성과에 대한 관심이 분산됐다는 평가도 나온다. 이 대통령이 귀국 후 기자회견 등을 통해 현안에 대한 입장을 밝히는 식으로 정면돌파를 할 지 주목된다.청와대는 2일 이 대통령이 귀국 다음 날인 4일부터 이틀간 부처별 업무보고를 받을 예정이라고 밝혔다. 외교 무대에서 복귀한 이 대통령은 이번 순방 성과를 최대한 살리는 데 집중할 것으로 전망되지만 순방 기간 증시가 큰 폭으로 요동치는 등 불확실성이 커지는 등 국내 경제 여건이 녹록지 않은 상황이다. 증시 변동성 심화는 부동산 시장 안정화에도 악영향을 끼칠 수 있는 요인으로 꼽힌다. 이런 이유로 이 대통령이 직접 국정 운영 방향을 점검하고 현안 대응에 나설 것이란 관측이 나온다.이 대통령이 순방 직전에도 부동산 대토론회를 직접 주재하는 등 강한 개혁 의지를 피력했지만 시장의 냉기류가 이어지고 있다. 지난달 30일 발표된 전국지표조사(7월 27~29일 무선전화면접 조사, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서도 현 정부의 부동산 정책에 대한 부정 평가는 56%로 긍정 평가(33%)를 웃돌았다.검찰의 보완수사권 폐지 후폭풍도 거세다. 더불어민주당 등 범여권이 지난달 31일 검사의 직접 수사 권한을 전면 폐지하는 내용의 형소법 개정안을 통과시킨 뒤에도 보완수사권 폐지에 따른 우려 목소리가 계속 제기되고 검찰 안팎의 동요도 이어지고 있다. 청와대는 “국회의 입법 과정과 최종 판단을 존중한다”는 입장을 내놨지만 이 대통령이 입법 후폭풍을 어떻게 잠재워 갈지가 핵심 과제로 꼽힌다. ﻿정성호 법무부 장관의 사의 표명과 관련한 대응 여부도 관심사다.순방 기간 조정식 국회의장의 ‘현직 대통령 연임 개헌’ 발언으로 파문이 확산하자 조 의장 본인과 당청이 일제히 조기 진화에 나섰지만 여야 간 정쟁으로 번지며 논란이 가라앉지 않는 분위기다. 일각에서는 이번 파문으로 개헌 추진 동력 자체가 위축될 수 있다는 지적도 나오는 만큼 이 대통령이 직접 연임설에 선을 그으며 상황 정리에 나설 가능성도 거론된다.