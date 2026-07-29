李대통령, 日구마모토 강진에 “부상자 빨리 회복하고 실종자 돌아오길”

李 “다카이치 리더십 아래 조속히 수습하길”

이미지 확대 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.29 상파울루 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.29 상파울루 연합뉴스

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이재명 대통령은 29일 일본 구마모토에서 발생한 강진과 관련해 “다카이치 총리님의 리더십 아래 일본 정부와 국민이 힘을 모아 피해를 조속히 수습하고 일상을 회복하시길 바란다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “일본 구마모토현에서 발생한 강진으로 많은 인명과 재산 피해가 발생했다는 소식에 안타까움을 금할 수 없다”며 “이번 지진으로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다”고 적었다.앞서 전날 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1의 강진이 발생했다. 지진 직후 발생한 화재 및 폭발 피해 등으로 다수의 사상자가 발생한 상태다.이 대통령은 “부상자들께서 하루빨리 회복하시고, 실종되신 분들 모두가 무사히 가족의 품으로 돌아오시길 간절히 기원한다”며 “대한민국도 연대의 마음으로 늘 함께하겠다”고 했다.