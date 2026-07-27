李대통령, 새빛가속기 착공에 “청주, 지방주도성장 새 거점으로”

청주 오창서 새빛가속기 착공식 열려

李 “韓 미래 성장동력 되도록 뒷받침”

이미지 확대 브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 한 호텔에서 화상 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 26일(현지시간) 브라질리아 한 호텔에서 화상 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

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이재명 대통령은 27일 4세대 방사광가속기 ‘한국새빛가속기’ 착공과 관련해 “세계 최고 수준의 연구 인프라로 자리 잡을 한국새빛가속기를 기반으로 충북 청주는 지방주도성장을 선도할 새로운 거점으로 우뚝 설 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “대한민국 과학기술과 첨단 산업의 미래를 이끌 ‘한국새빛가속기’가 오늘 힘차게 첫 삽을 떴다”며 이같이 적었다.이 대통령은 이어 “이곳에서 시작될 혁신과 발견이 대한민국의 미래 성장동력으로 자라날 수 있도록, 정부가 끝까지 뒷받침하겠다”고 강조했다.과학기술정보통신부와 한국기초과학지원연구원은 이날 청주 오창 방사광가속기 부지에서 새빛가속기 착공식을 진행했다. 총사업비 1조 1643억원의 새빛가속기가 완공되면 국내 연구자와 산업계가 해외 대형 연구시설에 의존하지 않고 세계 최고 수준의 원자 단위 분석 연구를 수행할 수 있는 국가 대표 기초과학 인프라 역할을 맡게 될 전망이다.