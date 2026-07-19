李대통령, 野 당무개입 비판에 “당직·공직선거 구분 못하나…상식 갖춰야”

李, 국민의힘 ‘당무개입’ 논평에 반박

“당직선거 의견 개진은 정당한 활동”

이미지 확대 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.7.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.7.15 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령이 민주당 전당대회 출마 기탁금을 낮춰달라고 제안한 뒤 야당이 당무개입이라고 비판하자, 당직선거와 공직선거를 구분하지 못하면 안 된다고 반박했다. 공직자의 당내 공직선거 관여는 불법이지만, 당원의 당직선거 의견 개진은 정당한 활동이라고 설명했다. 기탁금 인하 제안 뒤 당무개입 논란 확산

대통령, 당직선거와 공직선거 구분 강조

야당 향해 상식 갖춘 비판 촉구

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이재명 대통령은 19일 더불어민주당 전당대회 출마 기탁금을 낮춰달라고 요청한 것을 두고 야당이 ‘당무개입’이라고 비판한 데 대해 “공당이 당직선거와 공직선거조차 구분하지 못하면 안 된다”고 지적했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “그건 국정과 개인사업을 구별 못하는 것만큼 심각한 문제다. 그런 역량으로는 국정을 감당하기 어렵다”며 이같이 밝혔다.앞서 이 대통령은 이날 X를 통해 “당의 재정이 어려운 것도 아니고 청년들의 어려움과 정책적 배려의 필요성도 있으니 가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보시면 어떨까 한다”고 제안한 바 있다.이에 대해 최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 “이 대통령이 민주당 전당대회의 선거 기탁금 문제를 직접 거론하며 사실상의 가이드라인을 하달했다”며 “명백한 당무 개입”이라고 주장했다.야당의 비판이 나오자 이 대통령은 국민의힘을 겨냥해 “비난 논평 낼 때 최소한의 상식은 갖추시는 게 좋겠다”고 직격했다.이어 “공직자인 당원의 당내 공직선거 관여는 불법 당무개입이자 선거법 위반”이라면서도 “당원의 소속정당 당직선거 의견 개진은 적법하고 정당한 정당 활동”이라고 적었다.