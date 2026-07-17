[포토] 이 대통령, ‘빛의 위원회’ 시민초청행사 참석

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이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 청와대 영빈관에서 열린 대통령 직속 ‘빛의 위원회’ 출범 기념 시민 초청 행사에 참석해 국민의례를 하고 있다.지난 3월 출범한 ‘빛의 위원회’는 지난 정부의 불법 비상계엄에 맞섰던 시민들의 숭고한 정신을 기리고, 이를 계승·발전시키기 위한 다양한 사업을 본격적으로 추진할 계획이다.