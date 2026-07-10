정치 대통령 [포토] ‘몽골 서울의 거리’ 이 대통령 부부 입력 2026-07-10 11:11 수정 2026-07-10 11:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/07/10/20260710800003 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다.‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지