[포토] ‘몽골 서울의 거리’ 이 대통령 부부

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몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 울란바타르 ‘서울의 거리’에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다.‘서울의 거리’는 1995년 서울-울란바타르 자매결연을 계기로 조성한 것으로, 음식점과 편의점 등 한국 문화를 접할 수 있는 곳이다.