[포토] 악수하는 한-몽골 정상

세줄 요약 이재명 대통령이 몽골 국빈 방문 중 후렐수흐 대통령과 정상회담을 갖고 정치적 신뢰를 바탕으로 전략적 동반자 관계를 심화하겠다고 밝혔다. 양국은 CEPA 타결을 계기로 경제, 개발협력, 보건·의료 협력을 넓히고 한반도 평화와 동북아 안정에도 힘을 모으기로 했다. 한-몽 정상회담, 전략적 동반자 심화

CEPA 타결 바탕, 경제·보건 협력 확대

한반도 평화·동북아 안정 협력 강조

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몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 9일(현지시간) 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담을 갖고 “양국의 우정을 바탕으로 한국과 몽골의 정치적 신뢰를 공고히 하고 전략적 동반자 관계를 심화시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 울란바타르 시내 정부 청사에서 열린 회담 모두 발언에서 “오늘 회담이 양국 관계의 새로운 도약을 알리는 출발점이자 한몽 관계의 황금시대를 열어가는 역사적 계기가 되기를 바란다”며 이같이 말했다.우선 이 대통령은 “어제 원칙적 타결에 이른 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 바탕으로 경제는 물론 개발협력, 보건·의료 등 여러 분야에서 상생 협력을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.외교·안보 현안에 대해서는 “국제정세의 불확실성이 심화하는 상황에서 지역과 세계의 평화·발전을 위해 긴밀히 협력해야 한다”며 “한반도 및 동북아의 평화와 안정을 유지하는 것은 우리 양국의 공동이익이 되리라 믿는다”고 언급했다.그러면서 “앞으로도 우리 정부는 대화와 협력을 통해 한반도의 지속 가능한 평화를 구축하기 위해 노력할 것”이라며 “한반도 정세 진전을 위한 몽골의 건설적인 역할과 지지에 감사드리면서 한반도 평화와 협력 증진을 위해 지속적으로 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.후렐수흐 대통령은 “대한민국은 몽골의 ‘제3의 이웃’이자 중요한 전략적 동반자 관계에 있는 국가”라고 화답했다.‘제3의 이웃’ 정책이란 중국과 러시아에 대한 의존도를 낮추기 위해 자유민주주의 진영과의 협력을 늘려가겠다는 몽골의 외교 정책을 말한다.그는 “이번 역사적인 (이 대통령의) 방문을 통해 양국 관계의 황금시대를 열 수 있을 것”이라며 “한국의 정치적 신뢰 관계가 강화되고 실질적 경제 협력이 많아지는 데 이번 방문이 귀중한 기여를 할 것”이라고 강조했다.