李대통령, 加 잠수함 수주 불발에 “기대한 결과 못 얻었지만 저력 보여줘”

李 “도전에는 아쉬움도 따르기 마련”

“대한민국은 앞으로도 담대히 도전”

이미지 확대 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 점검회의에서 발언하고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 캐나다 차기 잠수함 사업 수주에 실패했지만, 한국 잠수함이 세계 강국들과 경쟁하며 기술력을 보여줬다고 평가했다. 아쉬움은 있지만 멈추지 않고 더 고도화하겠다며 정부 차원의 연구개발·수출 지원도 약속했다. 캐나다 잠수함 사업 수주 불발, 아쉬움 표명

한국 잠수함 기술력과 국제 경쟁력 재확인

연구개발·수출 지원 등 정부 지원 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 7일 캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP) 수주 경쟁에서 우선협상대상자로 선정되지 못한 것과 관련해 “기대했던 결과를 얻지 못했지만, 우리의 저력을 국제사회에 다시 한번 분명히 보여줬다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 올린 ‘K-방산의 담대한 도전은 계속됩니다’라는 제목의 글을 통해 “우리 잠수함은 세계적인 잠수함 강국들과 당당히 경쟁하며 우수한 성능과 기술력을 입증해 왔다”며 이같이 전했다.이 대통령은 “도전에는 성공도 있지만 아쉬움도 따르기 마련”이라며 “중요한 것은 멈춰 서지 않고 꾸준히 앞으로 나아가는 것”이라고 강조했다. 이어 “오늘의 경험은 우리 기술을 더욱 고도화하고, 경쟁력을 한층 높이는 소중한 밑거름이 되리라 확신한다”고 했다.정부 차원의 전폭적인 지원 의사도 피력했다. 이 대통령은 “대한민국은 앞으로도 담대하게 도전할 것”이라며 “연구개발과 수출 지원, 국제협력 강화까지. 우리 잠수함이 세계 바다의 평화와 안전을 수호하게 될 그날을 위해 정부가 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 적었다.이 대통령은 “7월 8일은 거북선이 처음 실전에 투입된 날을 기념해 제정된 ‘방위산업의 날’”이라며 “대한민국 방위산업을 세계적인 수준으로 성장시키며 ‘K-방산’의 위상을 높여 오신 모든 종사자 여러분께 깊은 감사와 존경을 전한다”고 언급했다.또한 “대한민국 방위산업은 세계가 주목하는 새로운 성장동력이자 국가 경쟁력의 핵심 산업으로 자리매김하고 있다”며 “이와 같은 성과는 수많은 연구자와 기술인, 기업인 그리고 우리 장병들이 함께 땀 흘리며 쌓아온 노력의 결실”이라고 치켜세웠다.