靑, ‘5·18 성역’ 이병태에 사퇴 권고… “스스로 거취 판단하는 중”

靑 “사안이 매우 엄중한 까닭에 사퇴 권고”

이미지 확대 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장. 연합뉴스

세줄 요약 청와대가 5·18을 ‘성역’이라 표현해 논란을 일으킨 이병태 규제합리화위원회 부위원장에게 사퇴를 권고했다. 배재고 응원 구호 논란과 관련한 SNS 글이 정부의 혐오·조롱 거부 기조와 어긋난다는 지적이 나왔고, 청와대는 경고 뒤 거취 판단을 요구했다. 5·18 관련 발언으로 이병태 부위원장 논란

청와대, 경고 뒤 사퇴 권고 조치

이 부위원장, 스스로 거취 판단 중

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배재고 야구부의 이른바 ‘스타벅스 응원 구호’ 논란과 관련해 “5·18이 성역이 됐다”고 발언해 파문을 일으킨 이병태 규제합리화위원회 부위원장에 대해 6일 청와대가 사퇴를 권고했다.청와대는 이날 언론 공지를 통해 “청와대는 책임과 권한이 큰 대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 함을 강조하고 경고 조치를 시행했다”며 “이후 사안이 매우 엄중한 까닭에 이 부위원장의 사퇴를 권고했다”고 전했다.청와대는 “이에 현재 이 부위원장이 스스로 거취를 판단하는 중”이라며 “이재명 정부는 보수와 진보를 넘어 외연을 확장하는 포용의 노력을 지속해 나갈 것”이라고 했다.앞서 이 부위원장은 배재고가 광주제일고와의 경기 중 ‘스타벅스 가야지’라는 응원 구호를 외쳐 징계 등이 거론되자 “5·18이 성역이 됐다”며 “북한의 모습”이라고 비판하는 글을 소셜미디어(SNS)에 올려 논란을 자초했다.이에 강유정 청와대 수석대변인은 지난 4일 “이 부위원장이 개인적 의견을 SNS에 게시한 것은 혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있다”며 “정부 소속 기관의 책임 있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신”이라고 지적했다. 이어 “엄중히 경고하고 향후 재발 방지를 강력히 요청했다”고 알린 바 있다.