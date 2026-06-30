“국가 공동체 위한 기업 활동” 호평

강훈식 “李 큰절하겠다는 것 말려”

이미지 확대 대통령의 90도 감사 인사 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “어려운 선택과 결단에 대해 국민을 대표해 인사드린다”고 말한 뒤 이재용(왼쪽 사진 오른쪽) 삼성전자 회장과 최태원(오른쪽 사진 왼쪽) SK그룹 회장에게 차례로 허리 숙여 인사하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대통령의 90도 감사 인사 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “어려운 선택과 결단에 대해 국민을 대표해 인사드린다”고 말한 뒤 이재용(왼쪽 사진 오른쪽) 삼성전자 회장과 최태원(오른쪽 사진 왼쪽) SK그룹 회장에게 차례로 허리 숙여 인사하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 청와대 영빈관 국민보고회에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장의 반도체 투자 발표를 듣고 90도로 인사했다. 대통령은 두 사람을 국민 영웅이라 부르며 기업의 국가 미래 기여를 강조했고, 회장들도 정부 정책에 호응하겠다고 밝혔다. 대통령, 이재용·최태원에 90도 인사

반도체 투자 발표에 국민 영웅 평가

기업의 국가 미래 기여 강조

2026-06-30 2면

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“우리 기업인들을 대표해 이 두 분을 국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶습니다.”이재명 대통령이 29일 청와대 영빈관에서 생중계로 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 반도체 투자 방향을 발표하자 이같이 화답했다. 이 대통령은 “참으로 감격적인 순간이라고 감히 이렇게 말할 수 있겠다”며 “대한민국의 새로운 역사가 시작됐다”고 평가했다. 이어 “기업이 ﻿국가 공동체의 미래를 위해서 활동할 수도 있다는 점을 확실하게 증명했다”고 했다.이 대통령은 “우리 국민들을 대표해 제가 인사 한번 드리도록 하겠다”고 한 뒤 이 회장과 최 회장을 각각 바라보며 90도로 허리 숙여 인사했고 회장들도 이에 화답하듯 이 대통령을 마주 보고 인사했다. 이어 사회자가 ‘대한민국의 미래를 위해 파이팅’을 외치자 이 대통령과 양 회장들은 파이팅 포즈를 취하기도 했다.행사 후 강훈식 대통령비서실장은 기자들과 만나 “대통령께서 기업인들에게 너무 감사해 큰절하겠다는 걸 참모들이 가까스로 말려서 인사만 한 것”이라며 “대통령의 90도 인사는 진심으로 고마워서 나왔다”고 설명했다.이에 앞서 이 회장과 최 회장은 직접 마이크 앞에서 5분여씩 반도체 투자 계획을 발표하는 보기 드문 모습도 보였다. 두 회장은 모두 정부 정책에 호응하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 이 회장은 “저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 되어 영광으로 생각하고 있다. 열심히 하겠다”고 했다. 최 회장은 “﻿담대한 비전과 철저한 준비를 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 리드하겠다”고 포부를 밝혔다.한편 김정관 산업통상부 장관, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관 등도 직접 헤드마이크를 달고 정부 정책을 설명했다. 각각의 발표 이후 이뤄진 토론회에서 참석 기업들은 반도체 특별법 적용 등 다양한 제안을 하기도 했다.