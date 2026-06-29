[속보] 李 대통령 “3대 메가프로젝트, 靑 담당관 두고 직접 챙길 것”

세줄 요약 이재명 대통령이 3대 메가프로젝트를 청와대에 직할 담당관을 두고 직접 챙기겠다고 밝혔다. 서남권 대규모 신규 투자로 반도체·인공지능 경쟁력을 키우고, 용수·전력·용지·인프라를 갖춘 생산 거점을 서둘러 완성하겠다는 구상이다. 청와대 직할 담당관 두고 직접 챙기겠다는 발표

서남권 대규모 투자로 공급 역량 선제 확보 강조

반도체·AI 경쟁력과 전국적 성과 확산 구상

이미지 확대 이재명 대통령, 3대 메가프로젝트 국민보고회 발언 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 2026.6.29 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 3대 메가프로젝트 국민보고회 발언 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 2026.6.29 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령은 29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’와 관련해 “청와대에 직할 담당관을 두고 제가 직접 챙기겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 주재한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권 등에 대규모 신규 투자를 통해서 압도적인 공급 역량을 미리 확보해 나가야 한다”며 이같이 말했다.이 대통령은 ‘3대 메가프로젝트’에 대해 “반도체, 인공지능 등 첨단 기술 분야의 압도적 경쟁력을 확보하고 이를 통해 일궈낸 성장의 과실이 전국 모든 국민들에게 골고루 퍼져 나갈 수 있도록. 또 모든 국민들이 체감할 수 있도록 하는 과업을 수행하는 첫 출발점”이라고 의미를 부여했다.이어 “폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰서 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 한다”면서 “용수와 전력, 갚싸고 안정된 용지, 인프라 등이 구축된 사이트를 개발해야 하는데, 용수가 풍부하고 특히 신재생 에너지가 풍부한 곳이 바로 서남해안 일대”라고 설명했다.이 대통령은 또 “일각에서 우려하는 것처럼 기업들에게 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해내는 것이 아니다”라며 “기업들이 손해 보지 않고, 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 대대적으로 투여하는 일이 바로 정부가 할 일”이라고 강조했다.그러면서 “정부는 정책과 법을 정비하는 일부터 획기적인 변화를 설계하는 일까지 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않을 것”이라고 덧붙였다.