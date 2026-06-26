李대통령, 호르무즈 韓선박 탈출에 “공직자 노고 치하… 남은 3척도 주말에 나올 것”

李 “외교부·안보실·국정원 노력 크고 주효”

해수부 “韓선박 8척 해협 통과해 정상 항해”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 26일 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 8척이 추가로 탈출한 데 대해 “관련 부처 공직자들의 노고를 치하하며, 여러분께도 격려를 부탁드린다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “어느 나라보다 신속하고 안전하게 억류 상선과 선원들이 탈출할 수 있었던 것은 밤잠을 설치며 소통 협력에 애쓴 외교부와 안보실, 국정원의 노력이 크고 주효했다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “이제 남은 배는 5척”이라며 “이중 수리 중인 나무호와 화물 문제로 잔류 의사를 밝힌 1척 등 2척을 제외한 3척도 주말 안에 빠져나올 것으로 예상된다”고 전했다.앞서 해양수산부는 이날 “해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 8척이 해협을 통과해 정상 항해 중에 있다”고 밝혔다. 이에 해협 안쪽에 남아 있는 한국 선박은 5척으로 줄었다.