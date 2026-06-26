김용범, ‘반도체·데이터센터·피지컬AI 투자’ 예고 “숫자 워낙 커서 낯설 것”

金 “정부가 회사 쥐어짜서 만드는 것 아냐”

이미지 확대 관훈토론회서 모두발언하는 김용범 정책실장 김용범 대통령비서실 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 관훈토론회서 모두발언하는 김용범 정책실장 김용범 대통령비서실 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다.

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세줄 요약 김용범 청와대 정책실장이 29일 이재명 대통령 주재 국민 보고회에서 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 분야의 대규모 투자 계획이 공개될 것이라고 밝혔다. 그는 숫자가 매우 커서 낯설 수 있다고 했다. 29일 국민 보고회서 3대 메가프로젝트 공개 예고

반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 투자 설명 전망

대규모 숫자 제시, 지역별 릴레이 보고회 추진

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김용범 청와대 정책실장이 오는 29일 이재명 대통령이 주재하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회’에서 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI·로봇에 대한 대규모 투자 발표가 있을 것이라고 예고했다.김 실장은 26일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 29일 보고회에 대해 “반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 등 3대 분야에 정부와 기업들이 같이 노력해서 만든 프로그램들을 설명하는 자리”라고 말했다. 이어 “아마 나오는 숫자들이 매우 낯설 것”이라고 했다.김 실장은 “워낙 규모들이 크니까 ‘이게 진짜냐’부터 시작해서 논쟁이 더 격화될 것으로 본다”며 “‘왜 이렇게 큰 숫자가 나오는지’는 발표하는 기업들이 설명을 할 것”이라고 전했다.김 실장은 “혹자는 정부가 회사들을 쥐어짜서 만드는 게 아니냐고 하는데 (투자 주체가) 세계 1등, 2등 기업들이다. 쥐어짠다고 하는 기업들은 아니다”라며 “지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 것”이라고 설명했다.이 대통령이 오는 29일 청와대에서 주재하는 국민 보고회에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등의 호남 반도체 클러스터 조성을 비롯한 호남·충청권 투자 계획이 공개될 것으로 알려졌다.