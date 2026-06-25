“에이전틱 AI로 포용적 성장 이뤄야”

국가과학기술·국민경제자문회의

‘AX 국가전략’ 공동 심포지엄 개최

세줄 요약 국가과학기술자문회의와 국민경제자문회의가 공동 심포지엄을 열고 AX 경쟁력과 포용적 전환을 위한 국가전략을 논의했다. 참석자들은 생성형 AI를 넘어 스스로 판단·실행하는 에이전틱 AI와 피지컬 AI 시대에 대비해야 한다고 강조했다. AX 경쟁력·포용 성장 위한 국가전략 논의

에이전틱 AI·피지컬 AI 시대 대비 강조

민관 공동 대응체계와 풀스택 전략 제안

2026-06-26 6면

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대통령 자문기구인 국가과학기술자문회의와 국민경제자문회의가 인공지능 전환(AX) 경쟁력 확보와 포용적 전환을 위한 국가 전략을 마련하기 위해 힘을 모았다. 자문기구 수장과 민·관 대표는 현재의 생성형 인공지능(AI)을 넘어 에이전틱 AI(스스로 결정하고 실행하는 AI 시스템)를 통해 ‘포용적 성장’을 이뤄야 한다고 강조했다.국가과학기술자문회의와 국민경제자문회의는 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘AX 도전과 대응, 혁신·성장·포용을 위한 국가전략’을 주제로 공동 심포지엄을 개최했다.김성식 국민경제자문회의 부의장은 “2026년은 거대 모델 단계를 넘어서 에이전트 AI와 피지컬 AI 시대가 전개되는 원년”이라며 “우리의 강점을 살린 AI 풀스택 전략을 구축하고 기업과 정부가 공동 대응하는 국가 차원의 시스템을 갖춰야 한다”고 제안했다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이재명 정부의 국정과제인 ‘모두의 AI’의 핵심은 AI 에이전트라고 설명했다. 그는 “모두의 AI는 단순히 정부 재정 지원으로 무료로 AI를 제공하는 것을 넘어야 된다”며 “사회·경제 활동에 AI가 직접 참여하고 그 혜택을 우리가 누릴 수 있는 사회를 만들어가는 것이 중요하다”고 강조했다.최태원 대한상공회의소 회장은 AI의 목표로 ‘성장’과 ‘사회적 저비용’을 꼽았다. 최 회장은 “대만이 1분기 GDP 성장률 13.7%를 기록했는데 이는 AI에 잘 올라탔기 때문”이라고 설명했다.아울러 저출생·고령화로 인해 복지 비용이 높아지고 있는 상황에서 AI를 통해 거래 비용을 줄여야 효과적인 복지가 가능하다고 언급했다.