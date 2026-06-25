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李대통령, 다음달 1일 문재인 전 대통령과 청와대 오찬

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-06-25 14:09
수정 2026-06-25 14:28
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李, 7월 1일 오전 11시 30분 文과 독대

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 지난해 8월 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15
이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 지난해 8월 15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 인사하고 있다. 2025.8.15


이재명 대통령이 다음 달 1일 문재인 전 대통령을 청와대로 초청해 오찬 회동을 갖는다.

강유정 청와대 수석대변인은 25일 브리핑을 통해 “이 대통령은 문 전 대통령을 초청해 오는 7월 1일 수요일 오전 11시 30분, 청와대에서 오찬을 함께할 예정”이라고 밝혔다. 이번 회동은 배석자 없는 두 전·현직 대통령 간의 독대로 진행된다.

문 전 대통령의 부인 김정숙 여사는 해외 일정이 있는 관계로 오찬에 참석하지 않을 예정인 것으로 알려졌다.

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강유정 대변인이 25일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스
강유정 대변인이 25일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 일정 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스


강동용 기자
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