[포토] K9A1 탑승한 이재명 대통령

세줄 요약 이재명 대통령이 인천 연평부대를 방문해 징집병 최소화와 선택적 모병제 도입, 첨단 과학기술 기반의 국방개혁을 추진하겠다고 밝혔다. 장병 희생에 대한 특별 보상과 국방비 확대를 통해 군을 미래형 강군으로 바꾸겠다는 구상도 제시했다. 연평부대 방문, 취임 후 첫 해병부대 시찰

선택적 모병제·징집병 최소화 구상 제시

국방비 확대와 첨단 강군 전환 강조

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이재명 대통령이 24일 해병 부대를 찾아 “제가 과거에 여러 차례 약속했던 바대로 징집병들을 최소화하고 모병을 통해서 자기 자신의 직장으로 군을 선택할 수 있게 바꿔나가겠다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 인천 옹진군 해병대 연평부대를 방문해 “앞으로 우리 군대도 첨단 과학기술로 재무장을 해야 되겠다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “군인들의 역할도 과거와는 달리 첨단무기 장비 체제를 운영하는 전문 병사로, 간부로 새롭게 태어나야 한다”며 “군에서 보내는 시간이 결코 아까운 시간을 허비하는 것이 아니라 사회에 나가서도 충분히 자기 기량을 발휘할 수 있도록 군 체제를 바꿔보겠다”고 강조했다.선택적 모병제는 현행 징병제를 유지하되 병역 대상자들이 의무 징집병(단기)과 모집 형태의 기술집약형 전투부사관(장기) 중 하나를 선택할 수 있게 하는 제도다. 국방부는 선택적 모병제를 추진하되 징집병의 의무 복무 기간 조정은 신중하게 접근한다는 기류다.이 대통령은 장병들을 향해 “여러분들의 희생과 헌신 덕분에 저도 마찬가지고 국민께서 편안한 일상을 누리고 있다”며 “여러분처럼 특별한 희생을 치르는 사람들에게는 특별한 보상을 통해서 형평을 이뤄야 한다는 게 제 신념이다. 가능한 방법이 어떤 건지 충분히 찾아보겠다”고 했다.자주국방을 강조하며 국방개혁도 주문했다. 이 대통령은 “국방비를 GDP(국내총생산)의 3.5%까지 증액하기로 했기 때문에 지금보다도 훨씬 많은 국방비를 지출해야 한다”며 “그 국방비가 사장되는 낭비가 아니라 군 인력들의 역량을 강화하고 청년들에게 희망을 새롭게 만들어주는 기회로 만들 비용으로 사용될 수 있을 것”이라고 했다.이어 “대한민국 안보는 정말로 중요하다”며 “안보에는 3단계가 있다. 싸워서 이기는 것, 그것도 중요하고 기본이지만 싸우지 않고 이기는 게 훨씬 중요하다. 그보다 더 중요한 단계는 싸울 필요가 없게 만드는 것이다. 그게 평화”라고 했다.그러면서 “평화는 목적인 동시에 안보의 가장 튼튼한 기반”이라며 “그러나 평화조차도 적을 압도할 수 있는 강력한 억지력이 기반이 돼야 한다. 대한민국 군대를 대대적으로 미래지향으로 개편하고 여러분들의 역량도 강화해서 세계에 내놓을만한, 자랑할 만한 강력한 군대로 다시 태어나도록 하겠다”고 말했다.이 대통령은 “국가가 공동체를 위한 특별한 희생에 대해 지금까지 충분한 보상을 했는지 들여다보면 실제 그러지 못했다”며 “한때 국가가 가난하기도 했고, 몸으로 때우던 시절도 있었지만 이제는 세계에 내놓을만한 경제력을 가지게 됐다. 경제력뿐 아니라 제도적으로도 지금보다 훨씬 나은 방향을 만들 수 있다. 군 생활이 자신의 역량을 계발하는 인생의 소중한 부분이 되도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.해병대 군복을 입은 이 대통령은 이날 장병들과 점심 식사를 함께하며 간담회를 한 후 부대시설을 시찰했다. 이 대통령이 일선 해병부대를 방문한 것은 취임 후 처음이다. 앞서 이 대통령은 지난 2월 연평부대를 찾을 계획이었으나 기상 악화로 헬기가 이륙하지 못해 불발된 바 있다.