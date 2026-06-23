靑 “검찰 개혁 결과 보여줄 인사”… 여권 민정수석 반발 진화 나섰다

檢 출신 한찬식 임명 후폭풍

이미지 확대 한찬식 민정수석이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 입장하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한찬식 민정수석이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 입장하고 있다.

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세줄 요약 청와대가 한찬식 민정수석 임명을 두고 검찰개혁 의지뿐 아니라 검찰 내부를 잘 아는 점도 중요했다고 설명한다. 여권 일각의 반발을 진화하며, 개혁 과제를 책임 있게 완수할 인사라는 점을 강조했다. 민주당 친명계는 청와대 인사에 대한 공개 비판이 부적절하다고 맞섰고, 조국혁신당은 납득하기 어렵다며 우려를 이어갔다. 청와대, 한찬식 민정수석 인사 배경 설명

검찰개혁 완수와 내부 이해도 동시 강조

여권·범여권 반발은 여전히 지속되는 상황

2026-06-24 3면

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한찬식 민정수석 임명을 둘러싼 여권 일각의 반발에 청와대는 23일 “검찰개혁의 의지와 능력도 보지만, (검찰) 내부적인 파악 정도도 매우 중요하게 봤다”고 밝혔다. 검찰 개혁 완수를 위해 내부 사정에 정통한 인물이 필요하다는 점을 부각해 당내 우려를 불식시키려는 취지로 해석된다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 CBS 라디오에 출연해 “국정 2년 차를 고민하는 정부의 입장에서는 책임성 강화라는 부분, 민정수석으로서 할 일을 얼마나 잘 해낼 것이냐는 부분에 있어서 (개혁) 대상이 된 조직에 대한 이해도도 매우 중요하다”며 “개혁과 변화의 방향에 대한 이해도와 엄정성, 한편으로 이런 정책 과제를 수행해야 할 자리의 무거움을 견뎌야 한다는 부분을 한꺼번에 살펴본 인사”라고 강조했다.그러면서 “저희는 지금 이 논란 이상의 책임을 져야 하는 무게를 가지고 있다”며 “검찰 개혁이 중요한 시대적 과제라고 한다면 그 완수에 있어서 어느 정도 역할을 하고, 책임성 있는 결과로 보여줄 수 있는 인사여야 한다”고 설명했다.더불어민주당 내부에서도 청와대 인선에 힘을 싣는 목소리가 나왔다. 친명(친이재명)계로 분류되는 이건태 의원은 YTN 라디오에서 추미애 경기지사와 이성윤·고민정 의원 등이 한 수석 임명에 반발하는 것과 관련해 “청와대 참모 인사에 대해서 여당의 인사들이 말씀하시는 것은 대단히 부적절하다”고 비판했다. 이어 “높은 산을 올라갈 때 셰르파를 고용해서 도움을 받는 (것과 같은) 역할을 한 수석이 할 것”이라며 “그런 역할이 필요해서 검찰 실무를 잘 아는 참모를 구했다”고 평가했다.다만 범여권 내 반발 기류는 여전히 가라앉지 않는 모습이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 전날 홍익표 청와대 정무수석을 만난 자리에서 한 수석이 서울동부지검장 재직 시절 문재인 정부의 ‘환경부 블랙리스트 의혹’ 수사를 총괄한 전력과 김학의 전 법무부 차관 출국금지 추후 승인을 거부한 점을 거론하며 우려를 전했다.이어 이날 의원총회에서도 “개혁을 요구해온 시민과 지지층의 목소리를 외면한 이번 인사가 과연 납득할 수 있는 메시지인지 묻지 않을 수 없다”고 거듭 비판했다.