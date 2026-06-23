李대통령이 밝힌 ‘靑보고법’…“유연 강훈식·박식 김용범·섬세 위성락”

李, 임기 초 보고서 되돌려보내기도
“명확한 대안·비전 있는 보고 원해”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령 공식 유튜브 캡처
이재명 대통령이 청와대 핵심 참모진의 대면 보고 스타일을 직접 평가했다. 이 대통령은 각양각색인 ‘청와대 3실장’의 보고 방식을 두고 “균형이 아주 잘 맞는 것 같다”며 만족감을 드러냈다.
이 대통령은 23일 자신의 유튜브 채널에 공개된 ‘저는 이런 보고를 좋아해요’ 영상에 출연해 자신이 생각하는 이상적인 보고 방식을 소개했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령 공식 유튜브 캡처
이 대통령은 “대개 보고라고 하면 현상 보고를 많이 한다”며 “근데 진짜 필요한 건 앞으로 어떻게 하겠다”라고 강조했다. 이상적인 보고 방식에 대해선 “명확한 계획, 대안, 비전을 원한다”며 참모들에게 바라는 ‘보고 가이드라인’을 제시했다.
임기 초반 참모들과의 비하인드 스토리도 털어놨다. 이 대통령은 “초기 보고서들은 ‘현재 이렇다’는 내용이라 제가 ‘어쩌란 말이냐’고 써서 되돌려주기도 했다”고 고백했다. 이어 “어떻게 하겠다는 것을 써와서 이견이 없다면 그대로 하고, 의견이 다르면 메모를 해주고 있다”며 “요즘 거의 무사통과하는 걸 보면 1년 사이에 많이 적응된 것 같다”고 전했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령 공식 유튜브 캡처
이날 영상에는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장이 대면 보고를 앞두고 긴장한 모습도 여과 없이 담겨 눈길을 끌었다. 이 대통령은 3실장의 보고 스타일에 대해 “세 분이 다 특색이 있다”며 “제 입장에서는 이런 다른 특성들이 매우 도움이 된다. 균형이 아주 잘 맞는 것 같다”고 평가했다. 각자의 장점이 국정 운영에 안정감을 더하고 있다는 분석이다.
각 참모를 향한 ‘촌철살인’ 인물평도 이어졌다. 우선 ‘관료 출신’ 김 실장에 대해선 특유의 전문성을 치켜세웠다. 이 대통령은 “깊이가 있다고 할까요. 아는 게 많다”며 “일반적인 경제 현상에 대한 토론을 한다”고 설명했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령 공식 유튜브 캡처
‘정치인 출신’ 강 실장에 대해서는 소통 능력을 강조했다. 이 대통령은 “말로 많이 한다. 깊이 오랫동안 이야기를 나눈 편이니까요”라며 “정치인 출신이기도 하고 맡은 역할이 그런 측면이 있어서 유연하고 개방적인 측면이 있다”고 평가했다.
위 실장은 ‘섬세한 보고자’로 소개됐다. 이 대통령은 “언제나 좀 비장하고, 무게가 있다. 안정감도 있다고 할 수 있다”고 운을 뗐다. 그러면서 “말씀이 많으세요”라며 “아마 외교 안보의 특성 때문인데 다른 사람들은 ‘뭐 저런 것까지 다 보고하나’라고 할 정도로 예민하고 섬세한 얘기들이 많다”고 꼼꼼한 업무 스타일을 소개했다.
세줄 요약
- 보고는 현상보다 계획·대안·비전 강조
- 초기 보고서 되돌려준 일화 공개
- 3실장 특색 평가, 균형이 잘 맞는다고 언급
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지