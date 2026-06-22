李 국정 지지율, 긍정 46.7% 부정 49.7%… 취임 후 첫 ‘데드크로스’

5주 연속 하락… 50%대 처음 붕괴

선거관리 부실·與 당권 갈등 영향

靑 “엄중하고 겸허하게 받아들여”

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세줄 요약 이재명 대통령 국정 지지율이 취임 후 처음으로 부정 평가에 추월당했다. 리얼미터 조사에서 긍정 46.7%, 부정 49.7%로 나타났고, 선거관리 부실 논란과 당권 갈등이 하락 요인으로 꼽혔다. 민주당 중진들은 분열 자제를 촉구했다. 국정 지지율 첫 데드크로스 기록

긍정 46.7%, 부정 49.7% 조사 결과

여권 갈등·책임론 하락 배경 지목

2026-06-23 5면

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이재명 대통령의 국정 지지율이 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 추월하는 ‘데드크로스’를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 발표됐다. 청와대는 민심의 향배를 겸허히 수용한다며 몸을 낮췄다. 6·3 지방선거 이후 전당대회를 앞두고 격화된 여권 내 주도권 다툼이 지지율 하락의 주요인으로 지목되는 가운데, 여당 중진들은 나란히 당내 파열음을 경계하며 ‘통합’을 촉구하고 나섰다.리얼미터가 이날 발표한 여론조사(무선자동응답, 지난 15~19일 조사, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과에 따르면 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 46.7%를 기록했다. 지난주보다 4.8% 포인트 낮아지며 5주째 내리막을 이어갔다. 같은 조사에서 이 대통령의 지지율이 40%대로 주저앉은 것은 취임 이후 처음이다. 반면 부정 평가는 5.5% 포인트 상승한 49.7%로 집계돼 오차범위 내에서 긍정 평가를 추월했다.리얼미터는 “선거관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다”며 “자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다”고 진단했다.청와대 관계자는 이에 대해 “최근 지지율 변동은 민생경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과로 본다”고 밝혔다. 이어 “청와대는 이를 엄중하고 겸허하게 받아들인다”﻿고 했다.더불어민주당에선 당내 갈등을 자제하라는 중진들의 요구가 잇따랐다. 국회의장 출신의 5선 우원식 의원이 전날 페이스북에 “상처와 분열이 아닌 더 크고 하나 된 민주당으로 나아가자”고 운을 뗐다. 이어 국회부의장인 4선 남인순 의원은 이날 “멸칭은 민주주의의 적”이라며 “치열하게 선의의 경쟁을 하는 것은 필요하지만, 비하와 조롱, 혐오는 민주주의를 병들게 하고, 당의 단합을 해친다”고 지적했다. 4선 이광재 의원도 “전당대회를 앞두고 벌어지는 분열과 갈등에 큰 우려를 표한다”고 적었다.