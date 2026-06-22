青 사법제도비서관에 검찰 출신 박지영… “사법개혁 완수할 적임자”

검찰 출신… 文정부 때 검찰개혁추진단 근무

이미지 확대 내란특검 브리핑 박지영 내란특검보가 지난해 8월 19일 오후 특검 사무실이 마련된 서울 서초구 고등검찰청 기자실에서 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 내란특검 브리핑 박지영 내란특검보가 지난해 8월 19일 오후 특검 사무실이 마련된 서울 서초구 고등검찰청 기자실에서 브리핑을 하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 검찰 출신이자 내란특검보를 지낸 박지영 변호사를 청와대 사법제도비서관에 임명했다. 신설된 이 자리는 검찰·사법 개혁과 사법 제도 전반을 설계하는 핵심 보직으로, 박 비서관은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 개혁 과제를 맡게 됐다. 검찰 출신 박지영, 사법제도비서관 임명

민정수석실 신설 보직, 사법개혁 설계 담당

내란특검보·검찰개혁 경력, 실무 검증

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이재명 대통령이 사법개혁을 담당할 청와대 사법제도비서관에 검찰 출신이자 내란특검보를 맡았던 박지영 변호사를 임명했다.22일 청와대에 따르면 박 비서관은 민정수석실 사법제도비서관으로 정식 임명을 받고 이날부터 청와대로 출근했다. 이재명 정부 들어 민정수석실에 신설된 사법제도비서관은 검찰·사법 개혁을 비롯한 사법 제도 전반을 설계하는 자리로, 올해 초 이진국 전 비서관이 사직한 뒤 공석이었다.박 비서관은 연세대 법학과를 졸업하고 사법시험에 합격, 2000년 서울지검 검사로 임용돼 검찰 생활을 시작했다. 문재인 정부 시절인 2020년 대검찰청 검찰연구관 시절 검찰개혁추진단 팀장으로 활동했고, 2023년 검찰을 나온 뒤 법무법인 태평양으로 자리를 옮겼다. 지난해 6월부터는 12·3 비상계엄 사태를 수사한 내란특검 특검보로 활동했다.이 대통령은 전날 검찰 출신 한찬식 민정수석을 임명한 데 이어 검찰·사법 개혁을 담당하는 자리에 검찰 출신을 잇달아 기용하는 모습이다.청와대 관계자는 “박 비서관은 여성 최초로 법무부 검찰과에 근무했고 서울고검 공판부 부장검사, 검찰개혁추진단 팀장 등 검찰 내 주요 보직을 두루 거치며 풍부한 실무 경험을 축적하고 실력을 검증받은 법조인”이라고 소개했다. 이어 “사법 제도 전반에 대한 탁월한 전문성과 경험을 바탕으로 복잡한 사법 제도 개혁 과제들을 차질 없이 속도감 있게 완수할 적임자”라고 했다.