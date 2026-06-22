李대통령 지지율 하락에 靑 “엄중·겸허히 받아들여… 국민 걱정 세심히 살필 것”

취임 후 처음 부정평가가 긍정평가 앞서

靑 “민생경제·국정운영 평가 반영된 결과”

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문에 답하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령의 국정 수행 긍정 평가는 리얼미터 조사에서 46.7%로 한 주 새 4.8%포인트 하락해 취임 후 처음 40%대로 내려갔다. 부정 평가는 49.7%로 올라 긍정을 앞섰고, 청와대는 민생 경제 체감과 국정 평가를 겸허히 받아들인다고 했다. 지지율 40%대 하락, 부정 평가 역전

청와대, 결과 엄중·겸허히 수용

민생 체감과 국정 운영 재점검

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이재명 대통령의 국정 수행에 대한 부정 평가가 취임 후 처음으로 긍정 평가를 앞섰다는 여론조사가 22일 발표된 데 대해 청와대는 “엄중하고 겸허하게 받아들인다”고 밝혔다.청와대 관계자는 이날 “최근 지지율 변동은 민생 경제 상황에 대한 국민의 체감과 국정 운영 전반에 대한 평가가 종합적으로 반영된 결과로 본다”며 이같이 전했다. 이어 “국민께서 무엇을 걱정하고 무엇을 바라고 계신지 더욱 세심하게 살피겠다”고 했다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15~19일 조사한 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조) 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 46.7%로 지난주 대비 4.8%포인트 하락했다. 리얼미터 조사에서 이 대통령의 지지율이 40%대로 내려온 것은 취임 후 처음이다.부정 평가는 지난주 대비 5.5%포인트 상승한 49.7%로 오차범위 내에서 긍정 평가를 웃도는 것으로 나타났다. ‘잘 모름’ 응답은 3.6%로 조사됐다.리얼미터는 “선거관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다”며 “유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정 요인에도 불구하고 자산 시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다”고 분석했다.