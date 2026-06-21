‘文정부 블랙리스트’ 수사했던 민정… 민주노총 출신 사회수석

靑 참모진 개편 “안정보다 쇄신”

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 19일 청와대 춘추관에서 유럽·주요 7개국(G7) 순방 결과 브리핑을 하고 있다. 이 대통령은 개각과 관련해 “지금 (취임 후) 1년이 지났다. 앞으로는 기획된 새로운 일들을 제대로 추진하는 기간이 되지 않을까”라며 “거기에 맞는 자원들로 다시 구성해야 하지 않을까 생각은 하고 있다”고 말했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난 19일 청와대 춘추관에서 유럽·주요 7개국(G7) 순방 결과 브리핑을 하고 있다. 이 대통령은 개각과 관련해 “지금 (취임 후) 1년이 지났다. 앞으로는 기획된 새로운 일들을 제대로 추진하는 기간이 되지 않을까”라며 “거기에 맞는 자원들로 다시 구성해야 하지 않을까 생각은 하고 있다”고 말했다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 청와대 2기 인사를 통해 수석급 11명 중 5명을 교체하며 국정 운영 속도를 높이려 했다. 홍보소통수석에는 성기홍 전 연합뉴스 대표가, 민정·사회·안보 라인에는 한찬식·김경자·강건작·송기호가 발탁됐다. 청와대 2기 인사, 수석급 5명 교체

홍보소통·민정·사회·안보 라인 재편

검찰개혁·노동개혁·국방개혁 속도전

2026-06-22 3면

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이재명 대통령이 21일 인사 개편을 통해 새로 구성한 청와대 2기의 콘셉트는 ‘속도감 있는 국정 운영’으로 요약된다. 청와대 비서실장·국가안보실장·정책실장 등 지휘부는 유임하되 수석급 11명 중 5명을 교체하는 중폭 이상의 인사를 단행함으로써 지난 1년간 기획한 국정과제를 일관되게 추진하며 빠르게 성과를 내겠다는 의도로 풀이된다.강훈식 청와대 비서실장은 이날 청와대 수석급 5명의 인선을 발표하면서 “국정의 속도를 더 높여서 글로벌 외교안보 강국, 규범과 규칙이 지켜지는 정상사회 그리고 국민의 삶을 지키는 데 힘을 다할 것”이라고 말했다. 인사 규모는 중폭에 가깝지만 안정보다는 ‘쇄신’에 방점을 찍었다는 것이 강 실장의 설명이다.강 실장은 “공석인 AI미래기획수석이 채워질 것이기에 (인사 대상은) 6명이다. 전체 (수석급 11명 중) 2분의 1에 가까운 숫자”라며 “중폭 이상의 청와대 인사 개편”이라고 설명했다.홍보소통수석을 성기홍 전 연합뉴스 대표이사로 교체한 것도 지방선거 이후 대국민 소통을 강화하겠다는 메시지로 해석된다. 강 실장은 “2년 차를 맞이해서는 좀 더 활발하고 넓은 소통 능력이 필요하다는 데 인식을 같이했다”고 말했다. 아울러 민정수석, 사회수석, 안보 1·3차장을 교체함에 따라 이 대통령이 2년차에 검찰개혁 마무리, 노동개혁 추진 및 보건복지정책 강화, 국방개혁, 공급망 관리 등 주요 국정과제에 주력할 것으로 전망된다.한찬식 신임 민정수석은 보완수사권 존치 여부에 대한 당정 간 이견을 조율하고 검찰청 대신 신설될 중대범죄수사청·공소청을 안착시킬 임무를 맡게 됐다. 다만 한 수석이 서울동부지검장 재직 시절 문재인 정부를 겨냥한 ‘환경부 블랙리스트 의혹’ 사건을 수사해 김은경 전 환경부 장관 등을 기소했다는 점, 최병렬 전 한나라당 대표의 사위라는 점 등을 이유로 조국혁신당 등 범여권에선 반발 목소리가 나오기도 했다.김경자 신임 사회수석은 약사 출신에 민주노총 수석부위원장을 지낸 노동운동가라는 점에서 이재명 정부가 추진해 온 산업재해 근절 및 노동개혁에 박차를 가하고, 보건복지정책과 균형을 이루겠다는 인사로 읽힌다.강건작 신임 안보실 1차장은 군의 정치적 중립, 자주국방 역량 강화, 군 구조 개혁을, 경제안보비서관에서 승진 발탁된 송기호 안보실 3차장은 공급망 리스크 대응에 매진할 전망이다.이 대통령이 2기 청와대 개편을 마무리한 만큼 2기 내각을 이끌 한성숙 총리 후보자가 오는 25~26일 국회 인사청문회를 거쳐 임명되면 후속 개각도 이뤄질 전망이다. 개각 대상으로는 한 후보자의 총리 발탁으로 공석이 되는 중소벤처기업부와 함께 보건복지부, 국토교통부 등이 거론된다.