李대통령, 청와대 개편… 홍보수석 성기홍·민정수석 한찬식·사회수석 김경자

안보실 1차장엔 강건식·3차장 송기호
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강훈식 비서실장이 21일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 새로 임명한 참모들과 인사 관련 브리핑을 하고 있다.
강 비서실장 뒤로 왼쪽부터 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석비서관 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석비서관 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장 강건작 대통령직속 미래국방전략위원회 위원, 국가안보실 3차장 송기호 경제안보비서관. 2026.6.21
강 비서실장 뒤로 왼쪽부터 홍보소통수석 성기홍 전 연합뉴스 사장, 민정수석비서관 한찬식 김앤장법률사무소 변호사, 사회수석비서관 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장 강건작 대통령직속 미래국방전략위원회 위원, 국가안보실 3차장 송기호 경제안보비서관. 2026.6.21
이재명 대통령이 21일 청와대 홍보소통수석·민정수석·사회수석과 국가안보실 1·3차장을 교체하는 등 정부 출범 2년 차를 맞아 청와대 개편을 단행했다.
강훈식 청와대 비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 통해 이 대통령이 신임 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사, 민정수석에 검찰 출신의 한찬식 변호사, 사회수석에 김경자 우석대 객원교수를 임명했다고 밝혔다.
강 실장은 “성 신임 수석은 30년 경력의 정통 언론인으로서 취재 현장의 감각, 보도책임자로서의 균형감과 판단력을 지녔다”며 “국민 목소리를 세심하게 살피고 정부 응답과 성과를 국민께서 쉽게 체감할 수 있도록 대국민 소통을 충실히 뒷받침할 것”이라고 평가했다.
또한 “한 신임 수석은 법무부 인권국장과 일선 검찰청 지휘부를 거치면서 법 집행에 엄정성과 인권 감수성을 균형 있게 축적해 온 법조인”이라며 “국정 2년 차 공직사회 책임성을 강화하고 중수청과 공소청 신설 등 검찰개혁을 차질 없게 완수할 것”이라고 했다.
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靑 홍보수석에 성기홍(왼쪽부터)·민정수석 한찬식·사회수석 김경자
김 신임 수석에 대해선 “약사 출신의 보건의료 전문가이자 노동운동가, 시민사회 활동가로서 사회 변화를 이끌어 온 리더”라며 “모든 국민이 성장의 기회와 혜택에서 소외되지 않고 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 헌신할 적임자”라고 전했다.
안보실 1차장에는 육군 출신의 강건작 미래국방전략위원, 3차장에는 송기호 경제안보비서관이 임명됐다. 강 실장은 “강 신임 차장은 안보 전문가로서 국가안보 역량을 한층 더 강화할 적임자”라고 설명했다.
송 신임 차장에 대해선 “지난 1년간 미국 관세정책 변화 및 중동발 공급망 리스크 등 급변하는 통상환경 속에서 중추 역할을 수행했다”며 “안정성을 유지하면서 새로운 안보 위협에 능동적이고 기민하게 대응해 나갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 홍보·민정·사회수석 교체 단행
- 안보실 1·3차장도 함께 재편
- 국정 2년 차 조직 정비 착수
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