[포토] ‘유럽순방 성과 브리핑’ 이재명 대통령

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 하트 포즈를 취하고 있다.이재명 대통령은 순방 기간 외국에서 체감한 한국의 위상에 대해 언급하며, G7 정상회의 당시 외국 합창단 학생들이 손가락 하트로 인사해 자신도 하트 포즈로 화답했다고 전했다.