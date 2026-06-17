모디 총리 만난 李대통령 “한·인도 새로운 관계로 발전”

프랑스 G7 정상회의 계기에 대화

李 “모든 면에서 협력 강화하기로”

모디 “이 대통령과 좋은 대화 나눠”

캐나다 총리와 회담 결과도 소개

이미지 확대 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 계기에 나렌드라 모디 총리와 만나 악수하고 있다. 모디 총리 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 계기에 나렌드라 모디 총리와 만나 악수하고 있다. 모디 총리 엑스 캡처

세줄 요약 이재명 대통령이 G7 정상회의 계기 모디 인도 총리와 만나 경제·문화·사회 전반의 협력 강화를 약속했다. 양국은 잠재력에 비해 협력 수준이 낮았던 만큼, 새로운 관계로 발전시키기로 뜻을 모았다. G7 계기 이재명·모디 정상회담

한·인도 경제·문화·사회 협력 확대

양국 관계를 새로운 단계로 발전

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주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 프랑스 에비앙레뱅을 찾은 이재명 대통령은 16일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 양국 간 협력 강화와 관계 발전의 의지를 다졌다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 두 정상이 G7 정상회의 계기에 대화를 나눈 사실을 공개한 모디 총리의 엑스 글을 공유하며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “지금까지 인도와 대한민국은 경제 규모나 협력 잠재력에 비해 협력 수준이 매우 낮았다”며 “저와 모디 총리는 한국과 인도 간 경제 문화 사회 모든 면에서 향후 협력을 강화하고 양국을 새로운 관계로 발전시키기로 했다”고 전했다.모디 총리도 “에비앙에서 이 대통령과 매우 좋은 대화를 나눴다”며 “양국은 무역과 상업, 그리고 여러 미래 지향적 분야에서 협력하고 있다”고 말했다. 앞서 이 대통령은 지난 4월 인도를 방문해 모디 총리와 정상회담을 한 바 있다.아울러 이 대통령은 같은 날 마크 카니 캐나다 총리와 정상회담을 한 뒤 엑스에 “양국 관계의 호혜적 발전 방안에 대해 깊이 있는 대화를 나누었다”고 설명했다. 이어 “한국과 캐나다는 유사입장국으로서 함께 할 수 있는 일이 매우 많다”며 “캐나다와 대한민국의 변치 않을 우정을 기원한다”고 했다.이 대통령은 카니 총리가 정상회담 결과를 소개한 엑스 글을 공유하는 형식으로 게시물을 올렸다. 카니 총리는 해당 글에서 “이 대통령과 저는 태평양 양안의 노동자와 기업을 위해 큰 계획을 추진하고 있다”며 “G7 정상회의에서 우리는 국방, 과학, 기술 분야에 걸친 새로운 파트너십 구축을 위한 협상을 시작했으며, 올해 핵심 광물 비축을 시작하는 계획을 발표했다”고 소개했다.